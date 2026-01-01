Nhà đầu tư cẩn trọng, margin trên thị trường ở mức cao

Động lực để chứng khoán bứt phá

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mang tính quyết định trong năm 2026, khi các động lực vĩ mô và thị trường chuyển dịch từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ tăng trưởng mới, dựa trên các cải cách mang tính đột phá.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trong năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10%, thị trường được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ một loạt động lực mang tính bước ngoặt.

Nới lỏng chính sách tiền tệ và cải cách cơ chế phân bổ tín dụng được xem là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả phân bổ vốn trong nền kinh tế. Việc từng bước loại bỏ trần tín dụng mang tính hành chính, thay thế bằng cơ chế tự chủ dựa trên năng lực vốn và quản trị rủi ro của các ngân hàng, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả khu vực tài chính và phi tài chính.

Bên cạnh đó, siêu chu kỳ đầu tư hạ tầng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026–2030, tổng vốn đầu tư công giai đoạn này có thể lên tới khoảng 8.500 nghìn tỷ đồng, tăng 162% so với giai đoạn 2021–2025. Các cải cách thể chế thời gian qua đã giúp cải thiện rõ rệt tiến độ giải ngân tại nhiều dự án trọng điểm, tiêu biểu là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Cùng với đó, phát triển khu vực kinh tế tư nhân được xác định là trụ cột quan trọng nhằm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Giai đoạn phát triển tiếp theo đòi hỏi sự gia tăng mạnh mẽ đầu tư từ khu vực tư nhân, qua đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả thực thi dự án. Các cải cách cấu trúc, đặc biệt là khung pháp lý mới cho mô hình Đối tác công tư (PPP), được kỳ vọng sẽ giúp huy động và phân bổ nguồn vốn tư nhân hiệu quả hơn.

Tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Việt Nam đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người từ 5.026 USD năm 2025 lên 8.500 USD vào năm 2030, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành tiêu dùng. Các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cùng với sự hồi phục của thị trường bất động sản được xem là hai yếu tố then chốt giúp cải thiện sức mua của người dân. Đáng chú ý, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh khoảng 41% so với trước đây trong tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể sức mua của tầng lớp trung lưu.

Hai rủi ro cần lưu ý﻿

Về định giá thị trường, Mirae Asset đánh giá chứng khoán Việt Nam vẫn đang ở mức hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trung hạn. So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao cùng triển vọng tăng trưởng tích cực. Với kịch bản cơ sở dự báo tăng trưởng EPS khoảng 20%, VN-Index có thể hướng tới mốc 2.300 điểm, tương ứng mức P/E trung bình dài hạn khoảng 17 lần. Mức EPS dự phóng hiện tại phản ánh sự “bình thường hóa” sau giai đoạn tăng trưởng cao của năm 2025, khi lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 30–33%.

Dù triển vọng tăng trưởng được đánh giá tích cực, việc quản trị rủi ro một cách chủ động và kỷ luật vẫn là yếu tố then chốt để tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư. Theo Mirae Asset, triển vọng bứt phá của thị trường có thể đến từ sự cộng hưởng của ba yếu tố, bao gồm tiềm năng tái định giá sau nâng hạng, thanh khoản thị trường gia tăng và sự phục hồi niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo có thể thu hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi FTSE Russell đưa Việt Nam vào rổ chỉ số Thị trường mới nổi sơ cấp (Secondary Emerging Market) vào ngày 21/09/2026. Tiềm năng tái định giá còn đến từ các nỗ lực phát triển thị trường tài chính bền vững, cải thiện cấu trúc thị trường, thanh khoản, mức độ minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI, bao gồm giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL), cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và thị trường ngoại hối (FX).

Tuy nhiên, Mirae Asset cũng lưu ý một số rủi ro mang tính cấu trúc cần được theo dõi chặt chẽ. Trong đó, đáng chú ý là mức đòn bẩy margin trên thị trường đang ở mức cao. Tỷ lệ vay ký quỹ lớn khiến thị trường rơi vào trạng thái “nhạy cảm”, khi bất kỳ cú sốc hay thông tin tiêu cực nào cũng có thể kích hoạt làn sóng bán giải chấp, qua đó gia tăng mạnh mức độ biến động.

Ngoài ra, rủi ro cũng đến từ việc giá cổ phiếu của nhóm vốn hóa siêu lớn tăng nhanh trong thời gian qua. Đây là nhóm cổ phiếu đóng vai trò chủ đạo trong đà tăng của VN-Index năm 2025 khiến chỉ số trở nên nhạy cảm hơn trước các cú sốc riêng lẻ từ các doanh nghiệp đầu tàu.