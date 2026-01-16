Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1/2026

16-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SBM – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh : Ngày 23/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 06/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DCR CTCP Gạch men Cosevco : bà Diệp Thị Phương Anh đã mua 549.926 CP, qua đó trở thành cổ đông lớn. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 549.926 CP (tỷ lệ 8,46%). Giao dịch được thực hiện ngày 24/12/2025.

XMC CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Thị Thanh Hà đã mua 3.676.691 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 20.162.472 CP (tỷ lệ 28,24%). Giao dịch diễn ra trong ngày 13/01/2026.

XMC CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : ông Đinh Văn Quân đã bán toàn bộ 3.676.691 CP, qua đó không còn là cổ đông. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch được thực hiện ngày 13/01/2026.

SJM Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 : cổ đông lớn Trương Khắc Tâm đã mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 735.000 CP (tỷ lệ 14,7%). Giao dịch được thực hiện ngày 08/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn : Công ty cổ phần Địa ốc A.C.B đăng ký mua 200.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 133.240 CP (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 09/02/2026.

DXL CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn : Thành viên BKS Nguyễn Mai Thương đăng ký bán 106.913 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 106.913 CP (tỷ lệ 2,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 13/02/2026.

XDH CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội : bà Phương Thị Minh Thu đăng ký mua 23.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 540.540 CP (tỷ lệ 2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 13/02/2026.

POM CTCP Thép Pomina : Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt đăng ký bán 7.500.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 146.335.815 CP (tỷ lệ 52,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 13/02/2026.

SGP CTCP Cảng Sài Gòn : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đăng ký bán 19.616.627 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 19.616.627 CP (tỷ lệ 9,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/01/2026 đến 13/02/2026.

