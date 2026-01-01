Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/1: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 4, VIX và TCBS đồng loạt báo lãi "tăng bằng lần"

Tính đến sáng 16/1, đã có 6 CTCK công bố BCTC quý 4/2025.

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã TCX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2025, TCBS lãi trước thuế ở mức kỷ lục 7.109 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm và tăng 48% so với cả năm 2024.

Tổng doanh thu thuần đạt 3.365 tỷ trong quý 4, luỹ kế cả năm 2025 đạt 11.217 tỷ, tăng trưởng 47% so với năm trước. Về cơ cấu, thu nhập mảng môi giới và lưu ký chứng khoán quý 4/2025 đạt 89 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, cả năm 2025 đạt 356 tỷ đồng tăng 63% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, quý 4/2025, thu nhập từ lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của TCBS đạt 1.119 tỷ đồng đạt tăng trưởng 12% so với kỷ lục quý trước, và tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái; mang lại tổng thu nhập lãi của mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán năm 2025 đạt 3.664 tỷ đồng đóng góp 37% vào tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh và tăng trưởng 43% so với năm 2024.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu thuần 468 tỷ đồng trong quý 4/2025 tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu năm 2025 đạt 2.018 tỷ đồng tăng 50% so với năm 2024. Thu nhập thuần mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu quý 4/2025 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu năm 2025 đạt 3.966 tỷ đồng, đóng góp 40% vào tổng doanh thu và tăng trưởng 42% so với năm ngoái.

Tổng tài sản của TCBS tại 31/12/2025 đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% so với cuối năm 2024. Trong đó dư nợ margin và ứng trước tiền bán đạt 43.860 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX thì ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt tới 1.601 tỷ đồng, gấp gần 12 lần so với con số 134 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (tăng trưởng 1.098%). Kết quả này được hỗ trợ bởi lãi tự doanh gấp 418 lần lên hơn 1.383 tỷ đồng, cùn với đó là lãi từ cho vay gấp 2,4 lần lên hơn 352 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, CTCK này báo lãi 6.717 tỷ đồng, tăng tới 724% so với năm 2024.

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) thì ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết hơn, tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 178 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 4/2024. Ngược lại, lãi từ cho vay và phải thu tăng mạnh 60%, đạt 429 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 74% so với cùng kỳ, lên 229 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động trong quý 4/2025 được tiết giảm, đạt 310 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 21%, xuống 137 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 385 tỷ đồng, tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 308 tỷ đồng, tăng 87% so với quý 4/2024.

Luỹ kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 3.639 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng, cũng tăng 52% so với cùng kỳ.