Gia đình Chủ tịch một doanh nghiệp BĐS tiếp tục bị công ty chứng khoán “call margin”

Mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đã có thông báo về việc chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, MBS dự kiến bán giải chấp 1.311.500 cổ phiếu DIG của Chủ tịch Hội đồng Quản trị DIC Corp Nguyễn Hùng Cường; 518.500 DIG của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Huyền và 583.300 cổ phiếu của bà Lê Thị Hà Thành – mẹ ông Cường. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 12/01/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Cập nhật, Chứng khoán MBS đã có báo cáo về việc bán giải chấp. Theo đó trong phiên 12/1, công ty chứng khoán này đã vào lệnh bán giải chấp 518.500 cổ phiếu và khớp 450.000 cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày, MBS đã thu về khoảng 7,5 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp cổ phiếu trong năm nay. Trong tháng 12/2025, MBS cũng đã bán giải chấp hàng trăm nghìn cổ phiếu của gia đình chủ tịch này.

Hay trước đó, thời điểm cổ phiếu DIG lao dốc vào giữa tháng 4/2025 do cú sốc thuế quan, ông Cường và bà Huyền, thậm chí cả mẹ là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp hàng chục triệu cổ phiếu. Cụ thể, trong 2 đợt giải chấp liên tiếp tháng 4, gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng 32 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 5,25% vốn điều lệ tại DIC Corp.