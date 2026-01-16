Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) tiến một bước quan trọng đến mục tiêu niêm yết HoSE

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/1/2026. Mục đích là để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tiến tới niêm yết chính thức cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Tổng số cổ phiếu đăng ký là 285 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 7/1/2026, HPA đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Số lượng cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán là 964 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15,001%.

Đợt phát hành được thực hiện với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Khi kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 15/12/2025, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu là 83,941912% để đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.