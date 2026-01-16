Một số điều chỉnh về chào bán, phát hành chứng khoán từ 28/1/2026

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2026.



Thông tư số 115/2025/TT-BTC gồm 7 điều, trong đó 6 điều quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung và 1 điều khoản thi hành.

Bổ sung mẫu báo cáo thông báo/kết quả chào bán chứng khoán

Thứ nhất, Thông tư bổ sung thêm đối tượng "Công ty con" của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào đối tượng áp dụng để phù hợp với quy định tại Luật số 56/2024/QH15.

Thứ hai, Thông tư bổ sung thêm mẫu Bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của Tổ chức tài chính quốc tế và mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của Tổ chức tài chính quốc tế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

Thứ ba, Thông tư bổ sung thêm mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có của công ty chứng khoán không phải công ty đại chúng để phù hợp với thực tế triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chào bán.

Thứ tư, Thông tư sửa đổi Điều 11 Thông tư số 118/2020/TT-BTC về"Thay đổi việc mua lại cổ phiếu" quy định trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của công ty đại chúng khi thực hiện mua lại cổ phiếu, phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và 2026.

Hoàn thành bán cổ phiếu quỹ trong vòng 20 ngày

Thứ năm, Thông tư sửa đổi Điều 13 Thông tư số 118/2020/TT-BTC về "Báo cáo và công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ" để triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 của Luật số 56/2024/QH15.

Theo đó, Thông tư đã bổ sung trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty được thực hiện bán cổ phiếu sau ít nhất 24 giờ kể từ khi gửi Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng.

Theo quy định này, Công ty đại chúng phải hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng về việc bán cổ phiếu quỹ.

Thứ sáu, Thông tư đã sửa đổi toàn bộ mẫu quy định tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 để phù hợp với nội dung đã sửa tại Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 và phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả triển khai Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Hà Ly