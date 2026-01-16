Xử phạt loạt doanh nghiệp liên quan đến WTO

Năng lượng Hòa Thắng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Ngoài ra, Năng lượng Hòa Thắng gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu Báo cáo tài chính (BCTC) các kỳ: năm 2020, bán niên 2021; bán niên 2022, năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (ngày 22/04/2022), CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (ngày 10/07/2022),...

Về Năng lượng Hòa Thắng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2018; ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện,... Năng lượng Hòa Thắng là chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 có tổng mức đầu tư 4.700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 850 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty CP Nhật Thăng VNT 6 (2%); Công ty CP điện Vietracimex Lào Cai (2%) và Tổng Công ty CP Thương mại xây dựng (96%). Đến tháng 11/2020, doanh nghiệp tăng vốn từ 850 tỷ đồng lên 1.034 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả 3 cổ đông sáng lập của Năng lượng Hòa Thắng đều có mối liên hệ mật thiết với Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng ( WTO).

Năng lượng Hồng Phong 1

Theo Quyết định số 33/QĐ-XPHC của UBCKNN, Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 1 bị xử phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không gửi nội dung CBTT cho HNX các tài liệu Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (ngày 04/07/2021), Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (ngày 3/1/2022), Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, BCTC năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (ngày 4/7/2022),...

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A. Ảnh: WTO

Năng lượng Hồng Phong 1 được biết đến là công ty con của WTO và chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A có công suất 150MW, tổng mức đầu tư lên tới 4.198 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 207ha.

Năng lượng Hồng Phong 2

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 2 cũng với số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp không gửi nội dung CBTT cho HNX các tài liệu Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Năng lượng Hồng Phong 2 còn gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, BCTC năm 2020, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, BCTC bán niên 2021, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, BCTC bán niên 2022, BCTC năm 2022, ...

Năng lượng Hồng Phong 2 cũng là một công ty con trong mảng năng lượng của WTO. Thời điểm mới thành lập, Năng lượng Hồng Phong 2 có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: WTO (nắm giữ 96% cổ phần), CTCP Điện Vietracimex Lào Cai (nắm giữ 2% cổ phần) và CTCP BOT Vietracimex 8 (nắm giữ 2% cổ phần).

Năng lượng Hồng Phong 2 được biết đến là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B, công suất 100 MW, tổng mức đầu tư 2.832 tỷ đồng.

Nói thêm về WTO, đây là doanh nghiệp từng có 100% vốn Nhà nước, được thành lập năm 1999. Ông Võ Nhật Thăng (SN 1959) khi đó được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty. Sau khi cổ phần hóa vào năm 2005, WTO phát triển trở thành tập đoàn đa ngành với cả chục công ty thành viên, trong đó 4 lĩnh vực chính là Bất động sản; Sản xuất công nghiệp; Năng lượng và Thương mại dịch vụ. Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (cuối tháng 12/2025), ông Huỳnh Xuân Nhân (SN 1981) là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của WTO. Tại thời điểm này, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 15.810 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Trong lĩnh vực bất động sản, WTO được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như: Dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch tại Hà Nội (quy mô 146ha); Dự án Hinode City tại Hà Nội (3,2ha); Dự án Sunrise VNT Resort – Phú Quốc (44,4ha); Dự án Khu dân cư Nam Thăng Long, TP.HCM (41,87ha); Sân Golf Minh Trí (Hanoi Golf Club) tại Hà Nội (108ha)… Trong lĩnh vực năng lượng, WTO sở hữu nhiều dự án thủy điện như: Nhà máy thủy điện Tà Thàng; Nhà máy thủy điện Bắc Mê; Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo; dự án thủy điện Nậm Mô 1 và Mỹ Lý 1. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn này sở hữu nhiều dự án đình đám như: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A và Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B; Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (công suất 100MW),... Ở mảng sản xuất công nghiệp, WTO sở hữu nhà máy Bột – Giấy VNT 19 tại Khu kinh tế Dung Quất, công suất 350.000 tấn/năm.



