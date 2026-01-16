Cổ phiếu POM 'tím lịm', công ty mẹ muốn thoái bớt vốn để trả nợ cho Thép Pomina

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina từ ngày 19/01-13/02. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.



Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Thép Pomina. Tính đến cuối tháng 9/2025, hãng thép này có nợ phải trả hơn 9.000 tỷ đồng, trong khi tiền mặt chỉ khoảng 22 tỷ đồng.

Hiện tại, Thép Việt là cổ đông chi phối, nắm hơn 146,3 triệu cổ phiếu POM, tương ứng 52,54%. Nếu giao dịch thành công, cổ đông này sẽ giảm xuống còn 49,6%, tương đương gần 139 triệu cổ phiếu và không còn là công ty mẹ của POM.

Ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Thép Pomina đồng thời là Tổng giám đốc Thép Việt

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt do gia đình ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Pomina thành lập, hiện ông Thái cũng đang là Tổng Giám đốc. Được biết, ông Đỗ Duy Thái đang sở hữu 869.400 cổ phiếu, tỷ lệ 0,31% vốn của POM.

Thép Việt muốn thoái bớt vốn trong bối cảnh cổ phiếu POM đã trải qua 9 phiên tăng trần liên tục từ ngày 07/11/2025 đến 09/01/2026 (POM chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần), giúp cổ phiếu tăng 200%.

Đến sáng 16/1, cổ phiếu POM tiếp tục tăng trần lên 6.900 đồng/cổ phiếu Tạm tính theo giá này, Thép Việt có thể sẽ thu về khoảng 52 tỷ đồng từ số cổ phiếu trên.

Đà tăng cổ phiếu POM xảy ra sau thông tin Tập đoàn Vingroup thông qua CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%.

Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Vừa qua, POM đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bàn thảo các nội dung liên quan đến tái cấu trúc Công ty. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/11/2025.