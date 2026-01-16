Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tâm lý tích cực lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu giúp VN-Index tăng điểm tích cực trong phiên cuối tuần. VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên với mức tăng 14,33 điểm tại 1.879 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 35.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.227 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.126 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 215 tỷ đồng. Theo sau, VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 98 tỷ đồng. Ngoài ra, BCM và BID cũng được mua lần lượt 71 và 39 tỷ đồng.

Ngược lại, PNJ là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 207 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIX và VRE cũng bị "xả" 154 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 113 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VC3, MST, VTZ.

Chiều ngược lại, PVI là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 56 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 22 tỷ, CEO, MBS, SHS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại mua 12 tỷ đồng. Theo sau, HNG và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, VEA bị khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại OIL, F88,...