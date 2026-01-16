Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

16-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán mạnh trên HOSE với hơn 1.100 tỷ đồng.

Tâm lý tích cực lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu giúp VN-Index tăng điểm tích cực trong phiên cuối tuần. VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên với mức tăng 14,33 điểm tại 1.879 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 35.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.227 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.126 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 215 tỷ đồng. Theo sau, VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 98 tỷ đồng. Ngoài ra, BCM và BID cũng được mua lần lượt 71 và 39 tỷ đồng.

Ngược lại, PNJ là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 207 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIX và VRE cũng bị "xả" 154 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 113 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VC3, MST, VTZ.

Chiều ngược lại, PVI là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 56 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 22 tỷ, CEO, MBS, SHS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại mua 12 tỷ đồng. Theo sau, HNG và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, VEA bị khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại OIL, F88,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử

Sóng cổ phiếu Công nghệ - Viễn thông: FPT tăng kịch trần, ELC, FOX vượt đỉnh lịch sử Nổi bật

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ

DN thép có cổ phiếu tăng 200%: Cổ đông lớn nhất muốn thoái bớt vốn, lý do gây bất ngờ Nổi bật

DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

15:30 , 16/01/2026
Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Chi 4 tỷ tặng gói khởi động giúp nhà đầu tư quản trị cảm xúc, "ngồi im" đúng lúc

Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Chi 4 tỷ tặng gói khởi động giúp nhà đầu tư quản trị cảm xúc, "ngồi im" đúng lúc

15:22 , 16/01/2026
Dragon Capital thoái bớt vốn tại Đất Xanh Group

Dragon Capital thoái bớt vốn tại Đất Xanh Group

14:47 , 16/01/2026
Chứng khoán DSC bổ sung 1 thành viên HĐQT, chốt phương án phát hành ESOP

Chứng khoán DSC bổ sung 1 thành viên HĐQT, chốt phương án phát hành ESOP

14:38 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên