DNSE đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục, tăng 50% so với năm ngoái

Năm 2025, doanh thu DNSE đạt trên 1.467 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận trước thuế trên 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 272 tỷ đồng, tăng 50% so với 2024; dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán cán mốc trên 5.832 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính Quý IV/2025, doanh thu DNSE đạt 437,2 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật, đạt 125 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ, tương đương hơn 3 lần. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 155,9 tỷ đồng, tăng 48%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 333% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE cuối Quý IV/2025 chạm kỷ lục mới, vượt 5.832 tỷ đồng.

Trong Quý IV, chi phí ghi nhận 425,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 112% so với cùng kỳ, trong đó tỷ trọng lớn nhất là Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán – gần 150 tỷ đồng, tăng 198%.

Lợi nhuận trước thuế Quý IV của DNSE đạt 11,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ 2024.

Theo Ban lãnh đạo DNSE, nhiều mảng hoạt động cốt lõi đều có kết quả tăng trưởng tích cực trong Quý IV, phản ánh hiệu quả mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng nhu cầu giao dịch của khách hàng, tuy nhiên lợi nhuận giảm chủ yếu do trích lập danh mục tự doanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán phân hóa rõ nét thời gian qua, khiến biến động theo nhóm ngành và mức độ rủi ro gia tăng.

Nguồn: DNSE

Lũy kế cả năm 2025, DNSE ghi nhận doanh thu trên 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với 2024. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh, đóng góp lớn vào tăng trường doanh thu, đạt 404 tỷ đồng, tăng 179%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 555,8 tỷ đồng, tăng 54%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 171,4 tỷ đồng, tăng 258% so với 2024.

Mặc dù chi phí năm 2025 tăng lên 1.127 tỷ đồng, cả năm 2025, DNSE vẫn về vượt kế hoạch mục tiêu với lợi nhuận trước thuế 340,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 272,5 tỷ đồng, tăng 50% so với 2024.

Về quy mô vốn, tính đến 31/12/2025, tổng tài sản DNSE đạt trên 15 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm.

Như vậy, cả doanh thu, lợi nhuận và tổng tài sản của DNSE đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động, vượt mục tiêu kinh doanh thách thức đặt ra từ đầu năm.

Duy trì Top 2 thị phần chứng khoán phái sinh và chiếm 20% thị phần tài khoản mở mới

Song song với các chỉ tiêu tài chính, DNSE tiếp tục khởi sắc về quy mô khách hàng và thị phần. DNSE hiện sở hữu 1,5 triệu tài khoản khách hàng, chiếm 13% tổng số tài khoản toàn thị trường, đồng thời tiếp tục thuộc top dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới, với 20% thị phần tài khoản mở mới.

Tính đến 31/12/2025, số lượng chứng khoán quản lý của DNSE đạt trên 2,1 tỷ cổ phiếu. Đáng chú ý, giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân ngày của toàn bộ khách hàng đạt trên 52 nghìn tỷ đồng, cho thấy những nỗ lực hiệu quả của DNSE trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tệp khách hàng.

Trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ với thị phần tăng lên 24% trong Quý IV/2025 và 21% trong cả năm 2025, qua đó củng cố vững vàng vị trí Top 2 thị phần. (Theo báo cáo và tổng hợp thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Thị phần môi giới chứng khoán phái sinh của DNSE bứt phá từ 0% lên gần 24% chỉ sau hơn 2 năm từ khi gia nhập thị trường phái sinh (Nguồn: DNSE - Tổng hợp từ báo cáo thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2024, năm 2025)

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE chia sẻ, với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, đưa tốc độ trở thành chìa khóa cạnh tranh, DNSE đã gặt hái tăng trưởng bứt tốc trong mảng phái sinh. Trong định hướng dài hạn, khi các chính sách như T0, rút ngắn thời gian giao dịch được triển khai, các chiến lược giao dịch nhanh từ phái sinh có thể áp dụng trực tiếp sang thị trường cơ sở, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho doanh nghiệp nhờ lợi thế cạnh tranh này.

Nền tảng công nghệ và tốc độ giao dịch là một trong những chìa khóa cạnh tranh của DNSE

Về chiến lược tăng cường vốn cho hoạt động kinh doanh, DNSE vừa phát hành thành công 1000 tỷ đồng trái phiếu và hiện đang triển khai phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ mở rộng cho vay margin, ứng trước tiền bán và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Ngày 8/1 vừa qua, DNSE đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng, với tổng giá trị gần 240 tỷ đồng.

Nhằm mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư thông tin đầy đủ, chính xác về kết quả kinh doanh, Công ty CP Chứng khoán DNSE sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến "Công bố Kết quả kinh doanh Quý 4 và cả năm 2025" vào lúc 15:30 thứ tư, ngày 28/01/2026.

Chương trình được livestream trực tiếp đồng thời trên kênh Youtube và Facebook chính thức của DNSE.

Link Youtube: https://www.youtube.com/@dnse

Link Facebook: https://www.facebook.com/ChungkhoanDNSE