Dragon Capital thoái bớt vốn tại Đất Xanh Group

16-01-2026 - 14:47 PM | Thị trường chứng khoán

Các quỹ thành viên của Dragon Capital vừa bán ra tổng cộng 1,45 triệu cổ phiếu DXG, qua đó giảm sở hữu tại Đất Xanh Group từ 9,972% về 8,9416%.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, MCK: DXG).

Theo báo cáo này, trong phiên giao dịch ngày 12/1/2026, 2 quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 1,45 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, Norges Bank bán ra 450.000 cổ phiếu DXG; Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ hơn 100,9 triệu cổ phiếu DXG (9,972%) về mức gần 99,5 triệu cổ phiếu (8,9416%).

Trong một diễn biến khác, Đất Xanh Group đã có báo cáo gửi HNX về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán (9/12/2025), Đất Xanh Group đã chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán bình quân 18.600 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.739,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng để góp bổ sung vốn cho công ty con là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An- công ty con do Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn.

Theo phương án phát hành, Bất động sản Hà An sẽ dùng số tiền này để góp vốn vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Phước Sơn.

Đầu tư Phước Sơn sử dụng số tiền tăng vốn để góp vốn vào Công ty CP Hội An Invest (công ty con của Công ty Phước Sơn) nhằm thực hiện đầu tư Dự án Khu chung cư cao tầng - Thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview). Hội An Invest là chủ đầu tư dự án DatXanhHomes Parkview.

Tính đến ngày 19/12/2025, Đất Xanh Group đã giải ngân (góp vốn) xong theo kế hoạch nêu trên.

