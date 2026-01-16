Chủ tịch Chứng khoán FPT xin từ chức

Mới nhất, Chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Dũng. Trong đơn, ông Dũng cho biết ông từ nhiệm chức vụ do hoàn cảnh cá nhân.

“ Trong thời gian tới tôi sẽ dành phần lớn thời giar sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định” – đơn từ nhiệm ghi rõ.

Đơn từ nhiệm viết ngày 16/1/2026. Hồi tháng 7/2025, ông Dũng đã từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc để tập trung công tác ở vai trò Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, trình độ Cử nhân Ngân hàng Kế toán. Ông bắt đầu làm việc tại FPTS từ năm 2007, tới tháng 4/2018 chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Chứng khoán FPT ghi nhận doanh thu hoạt động 284 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động kỳ này cũng tăng 75% lên mức 177 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lợi nhuận trước thuế quý 3 gần 89 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện hơn 167 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 346 tỷ đồng. Năm 2025, FPTS đặt mục tiêu mang về 500 tỷ đồng lãi trước thuế đã thực hiện. Như vậy, công ty đã thực hiện 78% kế hoạch đề ra sau 9 tháng.