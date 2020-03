5 cuốn sách "gối đầu giường" cho các ông bố bà mẹ muốn con mình mạnh mẽ, tự tin và thành công khi lớn lên

Tess Brigham là một nhà trị liệu tâm lý và huấn luyện viên cuộc sống được chứng nhận có trụ sở tại San Francisco. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và chủ yếu làm việc với các thế hệ Millennials và cha mẹ của Millennials. Mới đây, cô đã có những chia sẻ về những cuốn sách cô tâm đắc nhất để nuôi dạy con cái thành công.

"Mọi người thường nói với tôi rằng: "Một nhà trị liệu như chị thì chắc việc nuôi dạy con cái chẳng có gì khó khăn!". Thế nhưng quan điểm này quả thực không đúng. Trên thực tế, trở thành một nhà trị liệu giỏi dễ dàng hơn rất nhiều so với việc trở thành một ông bố hay một bà mẹ thông thái.

Vợ chồng tôi có con gần 12 năm rồi. Cho đến hiện tại, đó hẳn là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng cũng ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh khác, chúng tôi luôn cố gắng nhất có thể để Max - đứa con trai của chúng tôi trở nên mạnh mẽ, tự tin và thành công khi lớn lên.

Trong vài năm qua, tôi đã nghiên cứu hơn 50 cuốn sách viết về quá trình nuôi dạy con cái. Có rất nhiều cuốn tôi tâm đắc và tất nhiên cũng có những cuốn thật tẻ nhạt. Nhưng đặc biệt, có những cuốn đã làm thay đổi thế giới quan của tôi về cách trở thành một bà mẹ tốt.

1. "Peaceful Parent, Happy Kids: How to Stop Yelling and Start Connecting" - Laura Markham

Laura Markman là một nhà tâm lý học người Úc và là người sáng lập trang web nuôi dạy con nổi tiếng mang tên AhaParenting.com. Trong cuốn sách, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy việc tương tác cảm xúc giữa cha mẹ và đứa con. Bởi nhờ có sự kết nối quan trọng này, những hành động như đe dọa, cằn nhằn, nài nỉ, chiều chuộng hay thậm chí là trừng phạt là không cần thiết nếu muốn con trẻ vâng lời.



Khi mới chập chững biết đi, Max không như những đứa trẻ khác. Đến 9 tháng tuổi cậu bé mới bắt đầu ăn dặm và cho đến 4 tuổi mới bắt đầu ngồi bô khi đi vệ sinh. Những lần trò chuyện với những bà mẹ bỉm sữa khác về những dấu mốc của con họ, tôi thấy mình thất bại hoàn toàn.

Nhưng nhờ có lời khuyên của tiến sĩ Markman, tôi đã thoát khỏi sự mặc cảm và hiểu được rằng: việc trở thành người cha, người mẹ tốt không có nghĩa là phải làm những điều y hệt như cha mẹ khác đang làm với con cái họ. Ngược lại, nuôi con thành công hướng đến việc nuôi dưỡng những kết nối cảm xúc với con mình và trân trọng những điều giúp chúng trở nên đặc biệt.

2. "Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead" - Brené Brown

Cuốn sách "Daring Greatly" là sản phẩm của quá trình nghiên cứu của Brené Brown về tính dễ bị tổn thương - một tính từ thường được coi như điểm yếu của con người. Nhưng khi tránh được cảm giác tổn thương đó, chúng ta thực sự xa rời những trải nghiệm mang lại múc đích và ý nghĩa sống đích thực.

Điều tôi tâm đắc ở cuốn sách này đó tất cả độc giả đều có thể rút ra những bài học quý giá chứ không riêng các ông bố bà mẹ. Một câu hỏi ấn tượng của Brow dành cho độc giả đó là: "Liệu bạn có muốn con bạn sau này trở thành một người giống bạn không? Nếu bạn chưa có con hoặc chưa có kế hoạch nào về việc sinh con thì hãy tự hỏi rằng liệu bạn có phải người có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh như bạn bè, gia đình và đồng nghiệp hay không.

Brown cũng đưa ra một lời nhắc nhở đáng giá cho các bậc cha mẹ: Nuôi dạy những đứa trẻ tràn đầy hy vọng và có can đảm để chịu tổn thương nghĩa là đôi lúc chúng cần phải lùi lại, trải qua sự thất vọng, giải quyết xung đột, học cách khẳng định bản thân và gặp không ít lần thất bại.

3. "How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results" - Esther Wojcicki

Esther Wojcicki là một bà mẹ cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ với 3 cô con gái cực kỳ thành đạt. Trong đó Susan là CEO của YouTube, Janet là giáo sư nhi khoa và Anne là người đồng sáng lập và cũng là CEO của 23andMe. Nhờ sự nuôi dạy của bà và sự nỗ lực, họ vươn lên dẫn đầu trong các ngành nghề cực kỳ cạnh tranh, trong những lĩnh vực do nam giới thống trị.



"How to Raise Successful People" không phải là cuốn sách thông thường viết về việc nuôi dạy con cái. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa những công trình nghiên cứu và những câu chuyện đời thường trong những tháng ngày làm mẹ của Wojcicki. Nếu bạn chưa thử, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc tác phẩm này.



Lời khuyên của Wojcick dành cho các bậc phụ huynh thực sự đơn giản: Chỉ cần thư giãn thôi! Nỗi lo lắng về việc nuôi dạy con cái ngày càng trầm trọng hơn trong những năm qua tuy nhiên lại chẳng mang lại lợi ích nào cho con trẻ. Không những thế, cô cũng đưa ra công thức để nuôi dạy con cái thành công với 5 chữ gói gọn "T.R.I.C.K" với ý nghĩa: trust (tin tưởng), respect (tôn trọng), independence (độc lập), collaboration (hợp tác), và kindness (lòng tốt).

4. "Helping Your Anxious Child: A Step-by-Step Guide for Parents"

Nhóm tác giả: Ronald M. Rapee, Ann Wignall, Susan Spence, Vanessa Cobham và Heidi Lyneham

Những khó khăn mà con trai tôi - Max gặp phải trở nên rõ ràng hơn khi cậu bé bước vào lớp 1. Cậu bé trở nên hoảng loạn, lo lắng và thường mất hơn một tiếng để chuẩn bị tâm lý đến trường. Thậm chí, tình trạng tồi tệ đến mức Max phải điều trị tâm lý trong một vài tháng.

Lúc đầu, tôi rất đau lòng và không biết phải làm gì. Tôi cũng thất vọng với chính mình bởi thực tế là công việc của tôi là tư vấn lời khuyên cho các bệnh nhân của mình về những lo lắng của họ, ấy thế mà bản thân lại không biết làm cách nào để giúp con trai mình vượt qua những nỗi sợ đó.

Thế nhưng, cuốn sách "Helping your anxious child" mà bác sĩ tâm lý của Max gợi ý đã giúp tôi thay đổi quan điểm của mình. Thông qua việc đọc những câu chuyện tương tự từ các ông bố bà mẹ khác, vợ chồng tôi đã cảm thấy bớt lạc lõng trong nỗi hoang mang và lo lắng khi nuôi dạy con.

Mặc dù cần thêm một khoảng thời gian dài nữa nhưng vợ chồng tôi đã có thể tương tác tốt hơn với con trong việc đối mặt với nỗi sợ hãi. Đây quả thực là một điều quan trọng và cần thiết. Không những thế, chúng tôi cũng nhận thấy những cải thiện rõ rệt trong khả năng quản lý cảm xúc cá nhân.



5. "Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves and Our Society Thrive" - Marc Brackett

Marc Brackett - giáo sư tại Đại học Yale, là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu trẻ em và Trung tâm Trí tuệ cảm xúc. Thông qua cuốn sách, ông đã phác thảo chiến lược hiệu quả không những giúp nuôi dưỡng trí thông minh cảm xúc của con trai tôi mà còn đào sâu trí tuệ của tôi nữa.

Phương pháp giảng dạy trí tuệ cảm xúc của Brackett gọi tắt là "RULER" với năm kỹ năng chính:

1. Nhận ra cảm xúc của chính mình và người khác

2. Hiểu nguyên nhân và hậu quả của cảm xúc

3. Gọi tên cảm xúc bằng những từ chính xác

4. Thể hiện cảm xúc thông qua việc xem xét bối cảnh và văn hóa

5. Điều chỉnh cảm xúc hiệu quả để đạt được mục tiêu và hạnh phúc

Trí thông minh cảm xúc là một trong những chỉ báo tốt nhất về thành công trong công việc cũng như sự thỏa mãn trong cuộc sống. Vì thế, đừng chần chừ mà hãy giúp con bạn phát triển kỹ năng này ngay từ hôm nay."

Theo CNBC