5 cuốn sách tỷ phú Warren Buffett khuyên nhà đầu tư nên đọc: Có cuốn được coi là khoản đầu tư sáng suốt không kém việc đăng ký kết hôn

Shoe Dog

Tác giả: Phil Knight

Buffett từng gọi cuốn tự truyện của người đồng sáng lập Nike là “cuốn sách hay nhất tôi từng đọc” vào năm 2016.

Where Are the Customers’ Yachts? Or a Good Hard Look at Wall Street

Tác giả: Fred Schwed

Năm 2006, tỷ phú đầu tư Buffett mô tả đây là cuốn sách hài hước nhất về đầu tư và nó nhẹ nhàng truyển tải nhiều thông điệp quan trọng về chủ đề này.

The Clash of the Cultures: Investment vs. Speculation

Tác giả: John C. Bogle

Trong một bức thư gửi đến cổ đông vào năm 2012, vị tỷ phú người Mỹ đã giới thiệu cuốn sách được viết bởi người bạn của mình John C. Bogle. Tác giả cuốn sách cũng là một nhà đầu tư huyền thoại và là người tạo ra quỹ chỉ số đầu tiên.

The Intelligent Investor

Tác giả: Benjamin Graham

Warrren Bufett đã nhiều lần tán dương cuốn sách của Graham và nói rằng việc đọc nó lần đầu tiên vào năm 1949 là “một trong những khoảnh khắc may mắn nhất trong cuộc đời tôi.”

Năm 2013, Buffett ca ngợi tác giả đã diễn giải ý tưởng của mình bằng áng văn cực kỳ logic, duyên dáng và dễ hiểu. “Trong tất cả các khoản đầu tư mà tôi từng thực hiện, mua sách của Ben là khoản đầu tư tốt nhất (trừ việc hai lần lấy giấy đăng ký kết hôn),” vị tỷ phú nói.

Warren Buffett’s Ground Rules: Words of Wisdom from the Partnership Letters of the World’s Greatest Investor

Tác giả: Jeremy C. Miller

Cuốn sách của Miller phân tích những bức thư Buffett viết cho các đối tác của mình trong suốt 14 năm, từ 1956 đến 1970, để chắt lọc các quy tắc đầu tư của Buffett.

“Nếu bạn bị mê hoặc bởi lý thuyết và thực tiễn đầu tư, bạn sẽ thích cuốn sách này,” Buffett viết vào năm 2015, trước khi cuốn sách được phát hành.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Warren Buffett là người giàu thứ năm trên thế giới tính đến ngày 13/11 với khối tài sản trị giá 117,1 tỉ USD, giảm nhẹ so với con số 118 tỉ USD khi kết thúc năm 2022.

Vị tỷ phú 93 tuổi hiện điều hành tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway với danh mục đầu tư đa dạng như công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell, và chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Warren Buffett hiện đang sở hữu 30,7% cổ phần tại Berkshire Hathaway và hứa sẽ trao đi trên 99% tài sản của mình. Tính đến thời điểm hiện tai, nhà đầu tư đến từ Omaha đã quyên góp hơn 51 tỉ USD, phần lớn vào quỹ Gates Foundation and các quỹ do con của ông điều hành.