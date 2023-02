5 địa danh tuyệt đẹp ở Việt Nam vào mùa xuân: Hãy xách balo lên và đi để không bỏ lỡ!

1. Mộc Châu

Là điểm đến quen thuộc của nhiều dân phượt, Mộc Châu được đánh giá là có vẻ đẹp vô cùng độc đáo, với sự hùng vĩ của núi non, của mây trời. Vào mùa xuân, mảnh đất này giống như một nàng tiên vừa thức giấc, khoác trên người một tấm áo hoa của thiên nhiên, với màu hồng của hoa đào, màu trắng của hoa mận suốt từ đường Quốc lộ số 6 cho tới những bản làng xa xôi.

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km về phía Tây, Mộc Châu, thuộc địa phận tỉnh Sơn La là cao nguyên hoang dã và thơ mộng nhất ở vùng núi phía Bắc nước ta. Mộc Châu hấp dẫn du khách bằng những ngôi làng của các tộc người thiểu số, của hoa đào, hoa mận trong bầu không khí mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu.

Mảnh đất này còn nổi tiếng vì vẻ đẹp tuyệt vời của rừng thông Bản Áng, đỉnh núi Pha Luông, thác nước Dải Yếm, Đồi chè Trái tim...

2. Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, cao nguyên đá Đồng Văn là một danh thắng nổi tiếng với vẻ đẹp vừa nguyên sơ vừa hùng vĩ. Những ngọn núi thô ráp, xù xì lại mang trong nó một sức hấp dẫn đến lạ lùng. Những con đường núi hẹp quanh co đầy gió, những thửa ruộng bậc thang, tất cả dường như đều ẩn chứa rất nhiều điều bí mật mà bạn không dễ gì khám phá được hết. Đây là nơi sinh sống của hơn 20 tộc người thiểu số, bao gồm người Mông, Tày, Nùng, Dao, Giáy... và sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích việc tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của những tộc người này.

Vào mùa xuân, nét đẹp của Hà Giang như được tô điểm thêm vẻ lãng mạn và rực rỡ với những đóa hoa đào mang sắc hồng e ấp và những ruộng hoa cải vàng rực một góc trời, khiến lòng người càng ngắm lại càng say mê.

3. Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Khu Quần thể danh thắng Tràng An tọa lạc ở thành phố Ninh Bình (cách trung tâm Hà Nội 110 km) đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vì vẻ đẹp tự nhiên cùng bề dày về văn hóa của mảnh đất này. Bạn có thể đi thuyền để khám phá thiên nhiên hoang sơ nơi đây với sông, với núi, những khu rừng xanh mướt đẹp đến vô thực sẽ làm nao lòng bất kỳ du khách nào.

Tràng An thậm chí còn được ví như một “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp tráng lệ được tạo nên bởi hệ thống núi đá muôn hình vạn trạng soi bóng xuống những dòng suối nhỏ quanh co, uốn lượn nối liền các hang động và thung lũng hoang sơ. Vẻ hài hòa của đá, sông nước, rừng cây và bầu trời ở Tràng An tạo nên một thế giới tự nhiên sống động đầy quyến rũ. Nơi đây còn là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và các di tích lịch sử văn hóa đặc sắc.

Đến Ninh Bình vào những ngày mùa xuân, du khách còn có cơ hội tham gia lễ hội chùa Bái Đính - tự hào là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, diễn ra từ mồng 6 tết đến hết tháng 3 hàng năm.

4. Huế

Địa danh tiếp theo mà bạn nên ghé thăm trong mùa xuân này là cố đô Huế - nơi thấm đẫm những nét đẹp truyền thống về văn hóa và lịch sử của cả dân tộc. Nơi đây có rất nhiều thứ cho bạn chiêm ngưỡng, từ Đại Nội, chùa Thiên Mụ đến sông Hương, núi Ngự Bình, vịnh Lăng Cô...

Hơn nữa, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 là lúc thích hợp nhất để đến thăm Huế, khi trời ít mưa nhất, khí hậu không quá khô cũng không quá ẩm ướt, tiết trời mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 20 độ đến 24 độ C, không nóng cũng không lạnh để bạn thỏa sức tham gia việc khám phá thành phố tuyệt vời này.

5. Phú Quốc

Mùa xuân cũng là lúc rất phù hợp để bạn đi thăm đảo Ngọc Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, khi mùa khô vừa mới bắt đầu và mùa bão thì đã lùi xa. Nhiệt độ lúc này của Phú Quốc cũng rất mát mẻ, dễ chịu, chỉ từ 24 đến 28 độ C, chứ không nóng bức, oi ả như vào mùa hè. Từ nhiều năm qua, Phú Quốc đã là một địa danh hàng đầu cho nhiều du khách vì sở hữu những khu rừng rậm nguyên sinh, những bãi tắm đẹp như chốn thiên đường với cát trắng và làn nước xanh trong như ngọc.