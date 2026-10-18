5 doanh nghiệp bất động sản muốn mua lượng lớn cổ phần của một ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB) vừa công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu với giá 13.628 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, đợt phát hành dự kiến mang về cho ngân hàng khoảng 4.088 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng.

Trong danh sách 7 nhà đầu tư đăng ký mua có 5 nhà đầu tư tổ chức và 2 cá nhân. Đáng chú ý, cả 5 tổ chức đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với tổng khối lượng đăng ký mua gần 269,02 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 89,7% lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Bất động sản I.P đăng ký mua gần 59,94 triệu cổ phiếu; CTCP Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855 triệu cổ phiếu; CTCP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH đăng ký mua 59,579 triệu cổ phiếu; CTCP Xây dựng Bất động sản Vượng Phát đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông đăng ký mua hơn 30,28 triệu cổ phiếu.

Với giá chào bán 13.628 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền 5 doanh nghiệp dự kiến chi ra vào khoảng 3.666 tỷ đồng. Nếu các đăng ký mua được thực hiện đầy đủ, nhóm này sẽ nắm giữ hơn 22% vốn điều lệ PVcomBank sau phát hành.

Nguồn: PVcomBank

CTCP Xây dựng Bất động sản Vượng Phát được thành lập vào tháng 1/2021 với tên gọi Công ty TNHH Ectacism, vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ giáo dục.

Đến tháng 1/2024, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vượng Phát, đồng thời chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang bất động sản. Cùng năm, vốn điều lệ được nâng lên 487 tỷ đồng.

Tháng 6/2025, Vượng Phát sáp nhập với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Việt TG Land. Đến tháng 8/2026, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 1.050 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành của PVcomBank, Vượng Phát đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 809 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Bất động sản I.P được thành lập năm 2011, ban đầu hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Tháng 8/2026, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 830 tỷ đồng.

I.P đăng ký mua gần 59,94 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 817 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp đăng ký mua khối lượng lớn nhất trong nhóm 5 tổ chức nói trên.

Một cổ đông của Bất động sản I.P là ông Hoàng Minh Kháng, người từng tham gia sáng lập CTCP Đầu tư Phát triển Nhà An Đức. Doanh nghiệp này từng liên danh với các đơn vị khác đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới C3-1 tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.500 tỷ đồng.

CTCP Lý Thanh Sao được thành lập vào tháng 5/2022 với vốn điều lệ ban đầu 50 triệu đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đến tháng 9/2025, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang bất động sản, thay đổi chủ sở hữu và nâng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng. Tháng 7/2026, vốn điều lệ giảm xuống 828 tỷ đồng; sang tháng 8/2026, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 816 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng có giao dịch liên quan đến PVcomBank. Tại ngày 31/12/2025, ngân hàng ghi nhận khoản phải thu hơn 5.536 tỷ đồng liên quan đến giao dịch bán tài sản gán xiết nợ và cấn trừ nợ với Lý Thanh Sao. Ngày 23/1/2026, PVcomBank cho biết doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ số tiền này.

CTCP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH có tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại GTW, thành lập năm 2020 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn đồ dùng gia đình.

Tháng 7/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH. Đầu năm 2024, công ty chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang bất động sản, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 470 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập với Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Nam Thái vào giữa năm 2025, DTH chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 31/7/2026 và nâng vốn điều lệ lên 1.046 tỷ đồng.

DTH đăng ký mua 59,579 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 812 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông được thành lập năm 2012, ban đầu hoạt động chính trong lĩnh vực in ấn. Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang bất động sản và nâng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.

Phương Đông đăng ký mua hơn 30,28 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 413 tỷ đồng.