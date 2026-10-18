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Ngày 18/10, gửi 100 triệu đồng tại ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB sẽ nhận bao nhiêu tiền lãi sau 12 tháng?

| | Tài chính - ngân hàng

Ngày 18/10, gửi 100 triệu đồng tại ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB sẽ nhận bao nhiêu tiền lãi sau 12 tháng?

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB có sự chênh lệch tùy theo ngân hàng và hình thức gửi tiết kiệm tại quầy hay online.

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất khảo sát ngày 18/10, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy của 5 ngân hàng ACB, MB, VPBank, Techcombank và SHB dao động từ 5,3% đến 6,9%/năm.

Trong nhóm này, VPBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm, cao nhất trong số các ngân hàng được so sánh. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng dự kiến nhận 6,9 triệu đồng tiền lãi khi gửi theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

MB và SHB cùng áp dụng mức lãi suất 6,2%/năm, tương ứng khoản lãi 6,2 triệu đồng sau một năm. Trong khi đó, Techcombank niêm yết lãi suất 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường có số dư tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 12 tháng, số tiền lãi dự kiến đạt 6,05 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất kỳ hạn 12 tháng được ghi nhận ở mức 5,3%/năm, tương ứng 5,3 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng.

Như vậy, chênh lệch tiền lãi giữa ngân hàng có mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trong nhóm là 1,6 triệu đồng sau 12 tháng. Điều này cho thấy việc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm có thể tạo ra khác biệt đáng kể về số tiền lãi nhận được, ngay cả khi số tiền gửi và kỳ hạn không thay đổi.

Gửi online: Lãi suất cao nhất đạt 7,1%/năm

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại 5 ngân hàng được so sánh dao động từ 5,7% đến 7,1%/năm.

VPBank tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất online 7,1%/năm. Nếu gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng dự kiến nhận 7,1 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 200.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy ở cùng kỳ hạn.

Techcombank đứng tiếp theo với lãi suất online 6,75%/năm, tương ứng khoản lãi 6,75 triệu đồng. Mức lãi suất này cao hơn 0,7 điểm % so với lãi suất tại quầy 6,05%/năm, giúp khách hàng nhận thêm 700.000 đồng tiền lãi sau một năm.

Tại SHB, lãi suất online kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm, tương ứng 6,5 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng. Trong khi đó, MB áp dụng mức 6,3%/năm, tương ứng khoản lãi 6,3 triệu đồng.

ACB có lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,7%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 5,7 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 400.000 đồng so với gửi tại quầy ở mức 5,3%/năm.

Xét riêng hình thức online, chênh lệch tiền lãi giữa VPBank và ACB là 1,4 triệu đồng sau 12 tháng. Đây cũng là mức chênh lệch lớn nhất giữa hai ngân hàng trong nhóm so sánh ở hình thức gửi trực tuyến.

So sánh tiền lãi khi gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng

Ngân hàng

Lãi suất tại quầy

Tiền lãi tại quầy

Lãi suất online

Tiền lãi online

VPBank

6,9%

6,9 triệu đồng

7,1%

7,1 triệu đồng

MB

6,2%

6,2 triệu đồng

6,3%

6,3 triệu đồng

SHB

6,2%

6,2 triệu đồng

6,5%

6,5 triệu đồng

Techcombank

6,05%

6,05 triệu đồng

6,75%

6,75 triệu đồng

ACB

5,3%

5,3 triệu đồng

5,7%

5,7 triệu đồng

Lưu ý: Tiền lãi được tính theo hình thức nhận lãi cuối kỳ, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và không tất toán trước hạn. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm gửi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

Nhìn chung, trong nhóm 5 ngân hàng được so sánh, VPBank có mức lãi suất cao nhất ở cả hai hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và online. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng có thể nhận 6,9 triệu đồng tiền lãi tại quầy hoặc 7,1 triệu đồng nếu gửi trực tuyến.

Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm ở cả hai hình thức, tương ứng 5,3 triệu đồng tiền lãi tại quầy và 5,7 triệu đồng khi gửi online.

Đối với người gửi tiền, ngoài việc so sánh lãi suất niêm yết, cần lưu ý điều kiện áp dụng của từng sản phẩm, phương thức trả lãi và quy định khi tất toán trước hạn để lựa chọn hình thức gửi phù hợp.

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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