Cập nhật lợi nhuận ngân hàng sáng 17/10: Toàn bộ tăng trưởng hai con số, xuất hiện nhà băng lãi gấp đôi cùng kỳ

ABBank ước lãi cao gấp đôi cùng kỳ năm 2025

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mới đây đã cập nhật kết quả kinh doanh ước tính 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu sơ bộ, lợi nhuận trước thuế lũy kế đến ngày 30/9/2026 đạt khoảng 4.540 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của ABBank ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện trong từng quý I và II, cho thấy kết quả kinh doanh duy trì ổn định trong 3 quý đầu năm.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của ngân hàng tại ngày 30/9/2026 ước đạt trên 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt trên 137.000 tỷ đồng, bám sát hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Tổng huy động vốn đạt trên 180.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới ngưỡng mục tiêu 1,5% đề ra cho năm 2026. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ước duy trì trên 12%.

Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm và hơn 95% mục tiêu tăng trưởng quy mô.

Tính đến ngày 30/9/2026, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank trước CIC ở mức khoảng 1,5%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ nhóm 2 được kiểm soát ở mức 0,6%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm % so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm % so với cuối năm 2025 và cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Về quy mô, tổng tài sản của Nam A Bank tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Vietbank: Lợi nhuận 9 tháng đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính đạt 1.297 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Như vậy, lợi nhuận của ngân hàng tăng thêm 432 tỷ đồng sau một năm.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi từ hoạt động khác đạt 181 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng. Giá trị giấy tờ có giá phát hành cũng tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng.

SHB ước lãi 14.300 tỷ đồng trong 9 tháng

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 diễn ra chiều 15/10, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Ngô Thu Hà cho biết lợi nhuận trước thuế sơ bộ của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHB tăng khoảng 11,4%, lên 990.000 tỷ đồng, đồng thời cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,2% so với đầu năm và 14,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52% so với đầu năm. Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động, SHB cho biết tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Liên quan đến thương vụ chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance), bà Ngô Thu Hà cho biết khoản thu từ giao dịch này sẽ được hạch toán trong quý IV/2026, thay vì quý III như một số nhà đầu tư đặt vấn đề.

Agribank ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh tích cực trong quý III

Theo thông tin được ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chia sẻ tại hội nghị gần đây, trong quý III/2026, một số hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả tốt nhất kể từ đầu năm. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ cho vay đối với khách hàng pháp nhân trong quý III cao gấp 3,4 lần mức tăng của quý II.

Tính đến ngày 30/9/2026, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Agribank cơ bản bám sát lộ trình và định hướng của NHNN cũng như Hội đồng thành viên ngân hàng.

Cụ thể, nguồn vốn huy động tăng 8,2% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 8,8%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, bảo đảm mục tiêu do NHNN giao.

Agribank đồng thời duy trì cân đối vốn an toàn, hiệu quả, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát chất lượng cho vay, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.