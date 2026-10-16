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Mua vàng trả tiền mặt có mâu thuẫn với quy định thuế hay không?

| | Tài chính - ngân hàng

Mua vàng trả tiền mặt có mâu thuẫn với quy định thuế hay không?

Mua vàng trả tiền mặt có mâu thuẫn với quy định thuế hay không là thông tin nhiều người quan tâm.

Trên Cổng TTĐT Chính phủ, công dân hỏi:

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP quy định việc mua bán vàng với các cá nhân không kinh doanh dưới 20 triệu đồng được phép chi bằng tiền mặt, như vậy có trái với quy định của thuế là mua hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt hay không? Vì sao?

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 10 Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định "việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

Quy định trên là quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ, doanh nghiệp được tính các khoản chi vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Do đó, việc Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định ngưỡng 20 triệu đồng đối với thanh toán mua, bán vàng và pháp luật thuế quy định ngưỡng 5 triệu đồng đối với điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt là hai quy định có mục đích và phạm vi khác nhau, không mâu thuẫn với nhau.

Theo PV

Đời sống & Pháp luật

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