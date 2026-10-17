Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo áp lực lớn đối với điều hành lãi suất, tỉ giá và lạm phát.

Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị NHNN và các tổ chức tín dụng tập trung một số giải pháp.

NHNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Kết luận số 106 ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hài hòa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua. Khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai hiệu quả kịp thời các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, kịp thời; hạn chế nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là nợ xấu đối với lĩnh vực bất động sản.

Tiếp tục tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, góp phần phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Khẩn trương nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng, chi phối hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không để phát sinh, tích tụ rủi ro, ảnh hưởng lan truyền đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đối với các tổ chức tín dụng, cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng, an toàn hoạt động. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Công khai minh bạch lãi suất theo quy định. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; chấp hành nghiêm các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn, quy định về cấp tín dụng và giao dịch với cổ đông, người có liên quan.



