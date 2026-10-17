Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 17/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng 17/10 nhìn chung ổn định so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tại SJC được niêm yết ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vàng miếng SJC tại các thương hiệu được khảo sát phổ biến ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở mức 143,9 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,4 143,4 140,9 143,9 PNJ 140,3 143,3 140,9 143,9 DOJI 139,5 143,5 140,9 143,9 Bảo Tín Minh Châu 138,8 142,8 138,8 143,9 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 143,5 140,9 143,9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở mức 4.164 USD/ounce, giảm nhẹ 0,16% so với phiên trước. Kim loại quý gần như đi ngang trong phiên cuối tuần khi giới đầu tư đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau loạt dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định giá vàng đang dao động trong biên độ hẹp, nghiêng về vùng thấp của ngưỡng hỗ trợ. Theo ông, nguyên nhân chính là những bất định xung quanh các bước đi tiếp theo của Fed.

Trong phát biểu mới nhất, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ lạc quan về sức mạnh của kinh tế Mỹ nhưng không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình lãi suất. Điều này khiến thị trường tiếp tục thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới.

Áp lực lên giá vàng gia tăng sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Báo cáo công bố ngày 15/10 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi. Trước đó, số liệu công bố ngày 14/10 cũng ghi nhận giá tiêu dùng tăng tốc trong tháng 9.

Các quan chức Fed đưa ra những đánh giá thận trọng về diễn biến này. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất đáng thất vọng. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải tăng lãi suất mạnh hơn nếu kỳ vọng lạm phát của người dân suy giảm đáng kể.

Theo công cụ FedWatch của CME, phần lớn nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, song thị trường đang định giá khoảng 90% khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại thu nhập cố định như các tài sản sinh lời khác.

Ông Hamad Hussain, nhà kinh tế phụ trách lĩnh hàng hóa tại Capital Economics, dự báo giá vàng có thể giảm nhẹ trong phần còn lại của năm. Theo ông, triển vọng này gắn với khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất, trong khi những lo ngại về việc chu kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) kết thúc có thể chỉ mang tính tạm thời.

Tại Ấn Độ, giá vàng trong tuần đã lần đầu tiên giao dịch cao hơn giá thị trường quốc tế sau hơn ba tháng. Diễn biến này được thúc đẩy bởi đợt giảm giá vàng gần đây, qua đó kích thích nhu cầu mua trang sức tại thị trường tiêu thụ vàng lớn này.