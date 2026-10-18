Giá bạc giảm 6% trong một tuần, bạc thỏi Phú Quý mất gần 3,5 triệu đồng/kg

Sáng ngày 17/10 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới đang giao dịch quanh mức 57 USD/ounce, giảm 0,2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua (16/10). Trong khi đó, giá vàng tăng khoảng 10 USD/ounce, giao dịch quanh mốc 4.165 USD/ounce.

Tính chung trong cả tuần qua, giá bạc thế giới đã giảm khoảng 3,83 USD/ounce, tương đương giảm hơn 6,3%. Trong khi, giá vàng giảm 29,5 USD/ounce, tương đương 0,7%.

Tại thị trường trong nước, với mức giá hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương khoảng 47,8 triệu đồng/kg (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Khảo sát lúc 8h29 sáng ngày 17/10, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 1,989 – 2,051 triệu đồng/lượng, giảm 26.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng ngày 16/10; giá bạc thỏi Phú Quý loại 1 kg mua vào - bán ra ở mức 53,039 – 54,693 triệu đồng/kg, giảm 694.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 693.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với sáng hôm qua. So với cuối tuần trước, giá bạc thỏi Phú Quý đã giảm khoảng 6%.

Như vậy, giá bạc Phú Quý hiện cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 5,2 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 6,9 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, thu hẹp mức chênh lệch khoảng 600.000 đồng/kg so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,035 – 2,120 triệu đồng/lượng, giảm 41.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 16/10.

Trong khi đó, Sacombank - SBJ vẫn giữ nguyên mức niêm yết so với chiều qua. Bạc miếng loại 1 lượng mua vào - bán ra ở mức 2,019 - 2,085 triệu đồng/lượng; giá bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 53,840 – 55,600 triệu đồng/kg.

Giá bạc sẽ tiếp tục giằng co trước các biến động vĩ mô

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng thế giới gần như đi ngang, trong khi giá bạc giảm gần 0,8% do áp lực từ giá dầu thô tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi, lấn át tác động hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Thị trường kim loại quý tiếp tục biến động trong bối cảnh các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng.

Dữ liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ tăng 1,1% trong tháng 9 và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Giá xuất khẩu tăng 2,2% trong tháng.

Sản lượng công nghiệp Mỹ trong tháng 9 tăng 0,7%, cao hơn dự kiến, trong khi sản lượng sản xuất tăng 0,3%. Các số liệu này được công bố sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hôm thứ Tư cho thấy lạm phát chung tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) hôm thứ Năm ghi nhận mức tăng 6,3%.

Dù áp lực giá cả vẫn hiện hữu, kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tiếp tục giảm. Thị trường tương lai định giá xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức khoảng 83%. Tuy nhiên, khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 vẫn được giới giao dịch quan tâm.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi số liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 10. Quyết định lãi suất của FED trong tháng 10 cùng báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9, dự kiến công bố ngày 29/10, được xem là những yếu tố quan trọng định hướng chính sách tiền tệ.

Đối với bạc, theo phân tích của Kitco News, diễn biến trong thời gian tới sẽ khó dự đoán khi kim loại này vừa chịu ảnh hưởng từ nhu cầu đầu tư, vừa nhạy cảm với triển vọng hoạt động công nghiệp. Lợi suất giảm và nhu cầu phòng thủ có thể hỗ trợ giá bạc, nhưng sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, chi phí năng lượng cao và lo ngại về tăng trưởng công nghiệp lại tạo áp lực lên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của bạc giao ngay nằm tại 57,39 - 57,856 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá bạc có thể hướng tới 59,37 USD và xa hơn là 60,45 USD/ounce.

Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ quan trọng của bạc là 56,77 USD/ounce. Nếu xuyên thủng mốc này, giá có thể tiếp tục lùi về 56,34 USD và 55,41 USD/ounce.