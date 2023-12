5 dự án được vinh danh trong hạng mục Dự án Bền vững của Human Act Prize 2023

Tối 11/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần VCCorp đã diễn ra nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Ngay trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023 đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt khi thu hút hơn 130 dự án xã hội góp mặt, đưa dấu ấn tiên phong của những "anh hùng" vẫn âm thầm và bền bỉ hoạt đồng vì cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

Từ 35 dự án được lựa chọn vào vòng Chung kết, Gala Human Act Prize 2023 vinh danh 28 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất tại Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2023 theo 7 hạng mục quan trọng: Hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng, Dự án Kịp thời, Dự án Triển vọng, Dự án Bền bỉ, Dự án Truyền cảm hứng, Dự án Bền vững, Hạng mục Giải Human Act Prize.

Trong đó, hạng mục Giải Dự án Bền vững vinh danh 5 dự án: Dự án GreenPlan (Công ty Cổ phần Traphaco); Kinh tế tuần hoàn nhựa (Unilever Vietnam); Quỹ Phát triển bền vững Six Senses Ninh Vân Bay (Khu Nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay); Dự án Nhà an toàn (Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững); Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu long (Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền).

Dự án GreenPlan được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Traphaco nhằm phát triển vùng trồng dược liệu bền vững và mang lại sức sống cho dược liệu Việt Nam. Qua dự án GreenPlan, lần đầu tiên tại Việt Nam, có một bộ nhận diện cây thuốc và vị thuốc đầy đủ. Dự án có 5 loại cây dược liệu trên tổng số 12 cây tại Việt Nam đạt chuẩn GACP-WHO với tổng diện tích trồng và thu hái lên đến gần 36.000 ha. Dự án đã giúp ổn định cuộc sống cho hơn 1400 lao động với thu nhập có thể đạt từ 100-200 triệu/năm và bình quân người lao động luôn tăng trưởng 5-10%/năm.

Đại diện Traphaco cho biết "Traphaco luôn lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, hài hòa giữa các yếu tố như phát triển kinh tế nhưng đồng thời, Traphaco cũng quan tâm đến phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Đó cũng là con đường mà Traphaco đã lựa chọn là một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Dược Việt Nam và chúng tôi cũng là doanh nghiệp đi đầu trong việc sử dụng các dược liệu Việt Nam và mang ra các cái thuốc, dược phẩm có hiệu quả điều trị cao dành cho người Việt.

Với giải thưởng Green Plan được trao giải thì cũng là sự ghi nhận của cộng đồng giải thưởng cũng như là của cộng đồng tới đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty Traphaco chúng tôi trong hơn 15 năm cho dự án Green Plan này. Ghi nhận sự cống hiến của các cán bộ dược sĩ tham gia vào dự án cùng với bà con nông dân tại các vùng trồng dược liệu Việt Nam để tạo ra những vùng trồng dược liệu sạch đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn vùng dược liệu sạch của tổ chức Y tế Thế giới GACP-WHO.

Và với hoạt động này Traphaco cũng là một doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các vùng trồng dược liệu sạch và chúng tôi cũng tự hào là doanh nghiệp có 5 dược liệu đã được cấp vùng trồng dược liệu sạch đầu tiên của Bộ Y Tế và từ những cái hoạt động này thì các hoạt động phát triển dược liệu sạch cũng được nhân rộng ra, có nhiều doanh nghiệp khác cũng đi theo những mô hình của Traphaco. Đó là những ý nghĩa rất lớn, ghi nhận những bước tiên phong của Traphaco trong việc phát triển dược liệu sạch và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mà bà con Việt Nam tin dùng hiện nay như là Hoạt Huyết Dưỡng Não, Boganic,... trở thành những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia"

Dự án Kinh tế tuần hoàn nhựa  do Unilever Việt Nam tiên phong xây dựng nền kinh tế tuần hoàn nhựa nhằm xử lý hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trên quy mô lớn. Trong bối cảnh vấn đề rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ tái chế tại Việt Nam chỉ đạt 33%, để biến nhựa trở thành nguồn tài nguyên thay vì chất thải, Unilever đã cùng các đối tác xây dựng nền kinh tế tuần hoàn nhựa đầu tiên tại Việt Nam.

 Unilever Việt Nam trở thành đơn vị quan trọng thúc đẩy việc đặt ra các tiêu chuẩn tái chế và kết nối các đối tác trong nền kinh tế tuần hoàn. Bước đi này đã tạo nên 1 xu hướng theo đuổi nền kinh tế tuần hoàn nhằm quản lý hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trong nền kinh tế Việt Nam.

Dự án quỹ phát triển bền vững Six Senses Ninh Vân Bay tại vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa) đã mang lại một mô hình sáng tạo và bền vững về cách mà con người có thể giữ lấy những món quà của tạo hóa. Qua những cuộc thực địa và nỗ lực ghi chép, theo dõi các loài sinh vật trên địa bàn, đến nay, dự án ghi nhận được 150 loài thực vật, 111 loài san hô, 80 loài côn trùng, 32 loài chim, 20 loài bò sát, 11 loài thú, 7 loài lưỡng cư và công bố 1 loài thực vật mới được đặt tên theo khu nghỉ là Hoa nghệ Six Senses.

Đặc biệt, khu rừng thuộc khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay đã trở thành nhà của các loài động vật quý hiếm như Voọc chà vá chân đen, rùa biển xanh (Vích) và cheo cheo lưng bạc. Trong đó, 7 gia đình Voọc chà vá chân đen được bảo vệ và ghi nhận từ năm 2019 tính đến nay, số lượng cá thể Voọc đã tăng từ 109 lên 157 cá thể.

Ngoài ra, nhờ quyết tâm phối hợp cùng Viện Hải Dương Học Nha Trang, 500m2 rạn san hô trên vịnh Ninh Vân đã được phục hồi với kết quả khả quan với 91% thành công. Các khung san hô được trồng đã phát triển trung bình 1,5cm chiều dài mỗi tháng.

Đại diện Ninh Vân Bay chia sẻ "Giải thưởng lần này là sự ghi nhận, động viên cho tất cả đội ngũ của Six Sense năm nay rất nhiều. Đây là một sự khẳng định để biết là Sixth Sense không chỉ có Ninh Van Bay mà còn có các Sixth Sense khác đang chung tay vì phát triển bền vững. Bởi vì chủ đề năm nay của chúng ta là dấu ấn tiên phong nên sau khi nhận giải thưởng này chúng tôi cũng có một cam kết cho bản thân mình là sẽ phải tiếp tục trong tương lai thật sự bền vững như những gì mình đã cam kết và trình bày.

Mặc dù quỹ chúng tôi mới thành lập 8 năm và nếu so sánh với các đơn vị khác hiện tại thì sản phẩm đóng góp nhỏ nhưng chúng tôi tin rằng trong tương lai với sự nỗ lực và cam kết của mình, chúng tôi có thể làm tốt hơn trong lĩnh vực Du lịch và Dịch vụ làm sao cho bền vững nhất và có trách nhiệm nhất."

Dự án canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL do công ty cổ phần Phân bón Bình Điền triển khai với nỗ lực đào tạo người dân thành chuyên gia ứng phó biến đổi khí hậu. Dự án đã xây dựng mô hình tích hợp giúp cho người nông dân thích ứng tốt hơn với các tình trạng thời tiết cực đoan như lắp đặt các trạm quan trắc nước mặn, giám sát sâu rầy; xây dựng nhiều phương pháp canh tác cải tiến kỹ thuật như làm đất theo từng loại đất và vụ mùa; đào tạo nông dân thành chuyên gia với những hiểu biết sâu sắc về cây trồng, thời tiết, đất đai thông qua nhiều bộ tài liệu hướng dẫn và gần 500 mô hình trình diễn tại các vùng canh tác lúa trọng điểm.

Dự án Nhà an toàn của Sống Foundation đã sát cánh để tìm ra giải pháp giúp người dân thích ứng với tình trạng lũ lụt hằng năm và hướng đến một cuộc sống bền vững hơn. Lần đầu tiên, Việt Nam có đến 9 mô hình Nhà an toàn phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng địa hình và địa chất các vùng miền: Nhà kê nền thấp; Nhà kê nền cao; Nhà kê nền linh hoạt; Nhà hai gác chỉ người ở; Nhà hai gác có chỗ cho gia súc; Nhà ba gian có gác xép; Nhà ống có gác xép; Nhà phao biệt lập; Nhà phao gắn liền nhà xây.... Tính đến hết tháng 6/2023, Dự án đã hỗ trợ xây dựng được 1.203 căn Nhà an toàn.

Đêm Gala của Human Act Prize là nơi quy tụ các sáng kiến về CSR và phát triển bền vững nổi bật năm 2023 của các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong nước như Tập đoàn TH, Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk…



Đêm Gala cũng nhận được sự đồng hành và cổ vũ từ những tập đoàn lớn trong nước như Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)...



"Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize" do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp và nhà tài trợ Kim cương Bắc Á Bank.



Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.



Trong khuôn khổ vòng chung kết của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 24/11 - 3/12 Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, và Gala trao giải sẽ được diễn ra vào 11/12 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội.



