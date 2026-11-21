Nứt tường là một trong những hiện tượng dễ xảy ra trong các công trình xây dựng, đặc biệt là nhà ở dân dụng. Nứt tường không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể gây thấm nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ tường và kết cấu chung của ngôi nhà.

Nứt tường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nền móng lún không đều, vật liệu xây dựng co ngót, thay đổi nhiệt độ hoặc kỹ thuật thi công chưa bảo đảm. Một số vết nứt chỉ xuất hiện trên lớp sơn, vữa trát nhưng cũng có trường hợp liên quan đến kết cấu chịu lực, cần được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Để giảm nguy cơ nứt tường , gia chủ và đơn vị thi công cần chú trọng những giải pháp ngay từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng.

Chọn loại móng phù hợp

Nền móng là bộ phận chịu tải trọng của toàn bộ công trình. Nếu nền đất yếu, thiết kế móng không phù hợp hoặc thi công không đúng kỹ thuật, công trình có thể xảy ra hiện tượng lún không đều, kéo theo các vết nứt trên tường, sàn và những vị trí liên kết.

Chọn loại móng nhà phù hợp giúp giảm nguy cơ nứt tường. (Ảnh: Lê Van Group)

Vì vậy, trước khi xây nhà , gia chủ nên khảo sát điều kiện địa chất, xác định đặc điểm nền đất và lựa chọn phương án móng phù hợp với quy mô, tải trọng công trình.

Đối với khu đất có nền đất yếu hoặc địa chất phức tạp, cần có giải pháp xử lý nền móng theo tính toán của kỹ sư chuyên môn.

Sử dụng vật liệu xây dựng chất lượng cao

Chất lượng vật liệu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hạn chế nứt tường. Nên lựa chọn gạch, xi măng, cát và nước trộn vữa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có nguồn gốc rõ ràng.

Cát xây và cát trát cần sạch, không lẫn nhiều bùn, đất hoặc tạp chất. Xi măng phải được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ẩm và vón cục. Gạch xây cần bảo đảm chất lượng, kích thước tương đối đồng đều, không bị nứt vỡ nghiêm trọng.

Kiểm soát kỹ thuật thi công

Để hạn chế tình trạng nứt tường sau khi tô trát, các chuyên gia khuyến cáo kiểm soát kỹ thuật thi công, kiểm soát tỷ lệ trộn vữa phù hợp, không để lớp vữa quá dày hoặc quá khô.

Trong quá trình xây, cần bảo đảm mạch vữa được lấp đầy, các hàng gạch so le và tường thẳng, phẳng. Mạch vữa quá mỏng, không đều hoặc không được lấp kín có thể khiến tường giảm khả năng liên kết, dễ phát sinh vết nứt.

Bảo dưỡng sau khi xây

Bảo dưỡng là bước quan trọng nhưng đôi khi bị bỏ qua trong quá trình thi công nhà ở.

Sau khi trát, cần bảo dưỡng bằng cách phun ẩm tường liên tục 3 - 5 ngày để đảm bảo độ ẩm, giúp hạn chế mất nước quá nhanh. Việc tưới nước cần thực hiện vừa đủ, tránh phun nước với áp lực mạnh làm hư hại bề mặt vữa.

Nên phun ẩm tường liên tục 3 - 5 ngày sau khi trát. (Ảnh: Ninsando)

Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt

Với các công trình trên nền đất yếu, cần thiết kế hệ thống thoát nước tốt, tránh tình trạng ngập úng. Ưu tiên lắp đặt các hệ thống thoát nước, bể chứa, và các kênh rãnh thoát nước xung quanh công trình nhằm giảm thiểu tối đa tác động của nước đến nền đất.

Trường hợp tường tiếp xúc với nước thường xuyên, cần thiết kế hệ thống thoát nước hiệu quả, giúp giảm thiểu tác động của nước lên tường và giữ tường khô ráo, ổn định.