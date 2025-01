5 lợi thế đầu tư chắc thắng của Central Home Saigon

Vị trí trung tâm "trăm tiện ngàn lợi"

Central Home Saigon tọa lạc ở vị trí đẹp trên trục đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), đoạn tiếp giáp với chân cầu Bình Lợi - đại lộ Phạm Văn Đồng và hưởng trọn tầm nhìn "triệu đô" bao quát sông Sài Gòn. Đây cũng là trục đường sầm uất, năng động phát triển đa chức năng và có tỷ suất lợi nhuận cho thuê tốt nhờ lợi thế cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển, đón trọn 40 triệu du khách quốc tế lẫn nội địa di chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời cũng nhanh chóng tiếp cận đến các trung tâm văn hóa, giải trí, nghệ thuật hàng đầu của TPHCM cũng như các địa điểm quan trọng trong, ngoài thành phố.

Theo báo cáo tháng 11/2024 của batdongsan.com.vn, quận Bình Thạnh đứng thứ 3 trong Top 10 địa bàn dẫn đầu về nhu cầu tìm thuê bất động sản tại TP.HCM. Cùng với sự khan hiếm quỹ đất tại trung tâm thành phố, mặt bằng giá căn hộ cao cấp tại đây luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định qua mỗi năm bất kể sự biến động của thị trường. Vậy nên, với vị trí đắt giá, giá trị tài sản mỗi căn hộ tại Central Home Saigon chỉ có thể tăng trưởng bền vững theo thời gian, mang đến cơ hội sinh lời "kép" cho các nhà đầu tư.

Căn hộ thông tầng, mua 1 sở hữu 2

Cùng sở hữu vị trí đắc địa, sức hút của Central Home Saigon không chỉ bởi đáp ứng đúng thị hiếu thị trường mà còn đến từ các yếu tố riêng trong concept sản phẩm.

Dự án gây ấn tượng mạnh mẽ với 59 căn hộ thông tầng được thiết kế 2 chìa khóa riêng biệt. Mô hình này đang rất thịnh hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Châu Á như Seoul, Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải, Bắc Kinh, Singapore… Khách hàng chỉ phải trả tiền 1 căn nhưng được sở hữu 2 không gian sống riêng biệt gồm đầy đủ công năng của một căn hộ độc lập, vừa thuận tiện để ở vừa tự do khai thác cho thuê căn hộ theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tối đa.

Căn hộ thông tầng của Central Home Saigon đáp ứng đúng thị hiếu thị trường

Phong cách chuẩn Nhật, nội thất bàn giao chuẩn 4 sao

Là một phiên bản giới hạn tại trung tâm thành phố, Central Home Saigon mang đến không gian sống đẳng cấp với tiêu chuẩn khắt khe. Mỗi căn hộ tại đây đều là một tác phẩm nghệ thuật, được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách Nhật Bản, kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Đặc biệt, với nội thất cao cấp được bàn giao đầy đủ theo tiêu chuẩn 4 sao, cư dân chỉ cần mang theo hành lý là có thể dọn vào ở, tận hưởng cuộc sống tiện nghi hoặc cho thuê ngay tức thì. Việc không phải lo lắng về mua sắm nội thất giúp tiết kiệm thời gian và một khoản chi phí khá lớn, mang đến sự thuận tiện tối đa cho chủ nhân.

Đầu tư và quản lý bởi các thương hiệu quốc tế

Central Home Saigon được đồng hành bởi hai thương hiệu quốc tế uy tín: Tập đoàn Anabuki (Nhật Bản) và Best Western. Với kinh nghiệm dày dặn và tiêu chuẩn khắt khe, Anabuki đã thẩm định kỹ lưỡng và đánh giá dự án trước khi quyết định đầu tư. Còn Best Western, thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ và vận hành dự án trong suốt 10 năm tới. Sự kết hợp này mang đến cho khách hàng sự an tâm về chất lượng, dịch vụ cũng như tiềm năng khi quyết định "xuống tiền" đầu tư vào Central Home Saigon.

Bàn giao full nội thất chuẩn 4 sao, khi nhận nhà có thể vào ở hoặc cho thuê ngay

Pháp lý hoàn chỉnh, ưu đãi cực hời

Hiện Central Home Saigon đã hoàn thiện tất cả thủ tục pháp lý, từ chấp thuận chủ trương đầu tư đến giấy phép xây dựng và được cấp quyền sở hữu lâu dài. Hệ thống pháp lý minh bạch, chuẩn chỉnh sẽ đảm bảo sự an toàn, đồng thời cũng là bảo chứng giúp tăng giá trị bền vững, tính thanh khoản cao cho các chủ sở hữu của Central Home Saigon.

Hơn nữa, dự án có giá bán chỉ từ 6,8 tỷ đồng/căn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến khi nhận nhà, miễn phí quản lý đến 10 năm. Đặc biệt là chương trình ưu đãi lợi nhuận cố định 7,5-8%/năm được bảo lãnh bởi Vietinbank. Chỉ riêng chính sách này, khách hàng sở hữu các căn hộ của Central Home Saigon đã "bỏ túi" ngay một khoản lời hấp dẫn mà chưa cần tính lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê và biên độ tăng giá của sản phẩm trong tương lai.

