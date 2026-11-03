5 lỗi vi phạm giao thông mà nhiều người dễ mắc phải, mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng

Câu 1: Người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách, bị phạt bao nhiêu tiền?

A. 200.000–400.000 đồng

B. 400.000–600.000 đồng

C. 800.000–1.000.000 đồng

Đáp án đúng là: B. 400.000–600.000 đồng

Giải thích: Điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền 400.000–600.000 đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách. Người ngồi sau không đội mũ cũng bị phạt cùng mức (điểm b khoản 5 Điều 12). Lỗi này không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Nghị định 238/2026/NĐ-CP (hiệu lực 15/8/2026) không thay đổi mức phạt này.

Câu 2: Người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ nhưng không gây tai nạn giao thông bị xử phạt thế nào?

A. Phạt 800.000–1.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

B. Phạt 4.000.000–6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

C. Phạt 10.000.000–14.000.000 đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe

Đáp án đúng là: B. Phạt 4.000.000–6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Giải thích: Điểm c khoản 7 và điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông phạt 4.000.000–6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Câu 3: Người đang lái xe máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại bị phạt thế nào?

A. Phạt 400.000–600.000 đồng, không trừ điểm giấy phép lái xe

B. Phạt 800.000–1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

C. Chỉ bị nhắc nhở nếu không gây tai nạn

Đáp án đúng là: B. Phạt 800.000–1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Giải thích: Điểm đ khoản 4 và điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Hành vi này cũng bị Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nghiêm cấm (khoản 6 Điều 9). Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10.000.000–14.000.000 đồng, trừ 10 điểm.

Câu 4: Người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) bị phạt bao nhiêu tiền và trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?

A. Phạt 2–3 triệu đồng, trừ 1 điểm giấy phép lái xe

B. Phạt 4–6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

C. Phạt 6–8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

D. Phạt 8–10 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe

Đáp án đúng là: B. Phạt 4–6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan) bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Câu 5: Xe máy thông thường chở 2 người ngồi phía sau (tổng cộng 3 người trên xe), không thuộc trường hợp ngoại lệ, bị phạt bao nhiêu?

A. 200.000–400.000 đồng

B. 400.000–600.000 đồng, không trừ điểm giấy phép lái xe

C. 600.000–800.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Đáp án đúng là: B. 400.000–600.000 đồng, không trừ điểm giấy phép lái xe

Giải thích: Khoản 1 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024: xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở 1 người, trừ 4 trường hợp được chở tối đa 2 người: chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; chở trẻ em dưới 12 tuổi; chở người già yếu hoặc người khuyết tật. Ngoài các trường hợp này, chở theo 2 người bị phạt 400.000–600.000 đồng (điểm g khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP), không trừ điểm giấy phép lái xe.



