5 lý do vì sao người xưa khuyên chớ trồng cây xương rồng trong nhà

Người xưa cho rằng nếu trồng không đúng vị trí, những chiếc gai nhọn của cây xương rồng có thể mang ý nghĩa không thuận về mặt phong thủy. Dưới đây là những lý do vì sao loại cây này được khuyên nên cân nhắc khi trồng trong nhà.

Gai nhọn bị xem là biểu tượng của “sát khí”

Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của xương rồng là thân cây chứa rất nhiều gai nhọn. Trong quan niệm phong thủy truyền thống, những vật có đầu nhọn thường được liên tưởng đến sự sắc bén, va chạm hoặc “sát khí”.

Từ cách lý giải này, một số người cho rằng đặt cây xương rồng ở những vị trí sinh hoạt thường xuyên có thể tạo cảm giác không thoải mái, đặc biệt khi cây được đặt ngay giữa phòng khách hoặc gần nơi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy, không phải kết luận khoa học về tác động của xương rồng đối với sức khỏe hay vận khí của con người.

Cây xương rồng (Ảnh minh họa)

Không được xem là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách

Theo quan niệm xưa, phòng khách là không gian quan trọng của ngôi nhà, thường được dùng để tiếp khách và sinh hoạt chung của gia đình. Vì vậy, cây cảnh đặt tại đây thường được lựa chọn dựa trên hình dáng mềm mại, tán lá hài hòa và tạo cảm giác gần gũi.

Trong khi đó, xương rồng có hình dáng gai góc, nhiều loại mọc theo những hướng khác nhau. Chính đặc điểm này khiến cây không được ưu tiên trong một số quan niệm phong thủy truyền thống.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa xương rồng không thể xuất hiện trong phòng khách. Nếu yêu thích loại cây này, gia chủ có thể lựa chọn một chậu nhỏ và đặt ở vị trí ít va chạm, thay vì đặt tại khu vực trung tâm.

Người xưa kiêng đặt xương rồng trong phòng ngủ

Đây là một trong những điều nhiều người quan tâm nhất.

Theo quan niệm dân gian, phòng ngủ cần tạo cảm giác yên tĩnh, thư thái. Những cây có nhiều gai như xương rồng vì thế thường không được khuyến khích đặt sát giường hoặc ở vị trí dễ nhìn thấy khi nghỉ ngơi.

Ngoài yếu tố phong thủy, lý do thực tế cũng đáng chú ý hơn: gai xương rồng có thể gây tổn thương nếu vô tình chạm phải, đặc biệt khi cây được đặt ở nơi đi lại chật hẹp.

Do đó, nếu trong nhà có trẻ nhỏ, việc đặt xương rồng ngoài tầm với càng cần được lưu ý.

Hình dáng gai góc khiến cây mang ý nghĩa “va chạm”

Một số quan niệm phong thủy cho rằng hình dáng của cây cảnh có thể tạo nên ý nghĩa biểu tượng. Cây có tán lá tròn, mềm mại thường được liên tưởng đến sự hài hòa; ngược lại, cây có nhiều gai nhọn dễ gợi cảm giác mạnh và sắc.

Từ đó, người xưa cho rằng xương rồng không phải loại cây thích hợp để đặt ở những nơi cần sự mềm mại, hòa thuận như phòng ngủ hay khu vực sinh hoạt chung.

Đây vẫn chỉ là cách lý giải theo văn hóa dân gian, không có bằng chứng khoa học chứng minh xương rồng có thể gây bất hòa trong gia đình.

Ban công, sân vườn lại được xem là vị trí phù hợp hơn

Điều thú vị là trong quan niệm dân gian, xương rồng không hoàn toàn bị xem là loại cây “xấu”. Vấn đề nằm ở vị trí đặt cây.

Xương rồng vốn là loài cây có khả năng thích nghi với môi trường khô hạn và nhiều nắng. Vì vậy, ban công, sân thượng hoặc sân vườn thường là những vị trí thực tế phù hợp hơn so với nơi thiếu ánh sáng.

Một số người còn lựa chọn đặt xương rồng gần cửa sổ hoặc khu vực bên ngoài nhà theo quan niệm phong thủy, thay vì đưa cây vào sâu trong không gian sinh hoạt.

Không nên hiểu “kiêng” thành “cấm”

Xương rồng vẫn là cây cảnh phổ biến và không có bằng chứng khoa học cho thấy việc trồng xương rồng trong nhà sẽ làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng sức khỏe hoặc khiến gia đình bất hòa.

Những quan niệm về “sát khí”, vị trí đặt cây hay ảnh hưởng đến hòa khí chủ yếu thuộc về phong thủy và văn hóa dân gian. Nếu yêu thích xương rồng, mọi người vẫn có thể trồng loại cây này, nhưng nên ưu tiên vị trí có đủ ánh sáng, ít người qua lại và đặc biệt tránh nơi trẻ nhỏ dễ chạm vào.

Vì vậy, thay vì tuyệt đối hóa câu chuyện “xương rồng không được trồng trong nhà”, điều quan trọng hơn là hiểu đặc điểm của cây và lựa chọn vị trí phù hợp, an toàn.