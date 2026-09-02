Chiêm ngưỡng những đại công trình định hình diện mạo mới của Thủ đô

Cùng với những công trình đã và đang hoàn thiện, Hà Nội cũng đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn nhằm mở rộng không gian phát triển. Vành đai 4 Vùng Thủ đô là một trong những dự án lớn nhất. Toàn tuyến có chiều dài hơn 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.