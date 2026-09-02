Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe 2/9, nhiều hướng đi thay đổi

Từ ngày 2/9, Hà Nội áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Tại nhiều nút giao, phương tiện không được rẽ trái theo hướng cũ mà phải đi vòng, quay đầu hoặc di chuyển qua các tuyến đường tạm.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 2/9/2026 cho đến khi có thông báo mới. Phương án nhằm phục vụ khai thác tuyến đường trong thời gian các hạng mục còn lại của dự án tiếp tục được thi công.

Tại nút Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành cũ - Vành đai 1, phương tiện từ Hoàng Cầu đi Vành đai 1 theo hướng Giảng Võ - Láng Hạ bị cấm rẽ trái. Các phương tiện phải rẽ phải vào đường Ô Chợ Dừa, quay đầu tại điểm mở dải phân cách rồi đi vào Vành đai 1.

Từ Hào Nam đi Ô Chợ Dừa, xe cũng không được rẽ trái mà phải rẽ phải vào Vành đai 1, quay đầu tại điểm mở trên dải phân cách trước khi di chuyển về Ô Chợ Dừa.

Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Theo chiều từ Ô Chợ Dừa đi Hoàng Cầu, xe đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở trên Vành đai 1 rồi rẽ phải vào Hoàng Cầu.

Từ Vành đai 1 đi La Thành cũ và Hào Nam, xe không được rẽ trái mà phải đi theo hướng Ô Chợ Dừa, quay đầu tại điểm mở trên đường Ô Chợ Dừa, sau đó rẽ phải vào La Thành cũ hoặc Hào Nam theo hệ thống đèn tín hiệu.

Theo chiều từ La Thành cũ, hướng Giảng Võ đi Vành đai 1 hoặc Hoàng Cầu, xe không được rẽ trái mà phải rẽ phải vào Hào Nam, quay đầu tại điểm mở trên phố Hào Nam, sau đó đi vào Vành đai 1 theo hướng Giảng Võ - Láng Hạ hoặc Hoàng Cầu.

Các hướng lưu thông còn lại tại nút giao được tổ chức như hiện trạng.

Với mặt cắt ngang 50m, tuyến đường tạo thêm không gian lưu thông trên trục vành đai 1, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu vực trong nội đô Hà Nội.

Tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ - Vành đai 1, phương án tổ chức giao thông bằng đảo tự hành và rào chắn tiếp tục được duy trì để phục vụ thi công cầu vượt.

Theo đó, xe từ Vành đai 1, hướng Nguyễn Chí Thanh đi Giảng Võ được phép đi thẳng qua nút, sau đó rẽ trái qua đảo tự hành để vào phố Giảng Võ.

Từ Hoàng Cầu đi Giảng Võ, xe phải rẽ phải vào phố Giảng Võ, quay đầu tại điểm mở trên đường Giảng Võ để đi Láng Hạ hoặc rẽ phải vào Vành đai 1, hướng Nguyễn Chí Thanh.

Từ Láng Hạ đi Vành đai 1, hướng Nguyễn Chí Thanh, xe đi thẳng qua đảo tự hành vào Giảng Võ, sau đó quay đầu tại điểm mở trên phố Giảng Võ rồi rẽ phải vào Vành đai 1.

Theo chiều từ Giảng Võ đi Vành đai 1, hướng Nguyễn Chí Thanh, xe đi thẳng qua đảo tự hành, sau đó rẽ trái vào Vành đai 1 để đi Hoàng Cầu. Các hướng lưu thông khác tiếp tục thực hiện theo đảo tự hành và hệ thống biển báo hiện trạng.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, khu vực trung tâm nút tiếp tục được tổ chức giao thông bằng đảo tự hành và rào chắn để phục vụ thi công cầu vượt.

Phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh, hướng Trần Duy Hưng đi Vành đai 1 về Giảng Võ - Láng Hạ, đi qua nút, quay đầu tại điểm mở trên Nguyễn Chí Thanh rồi vào đường tạm khu vực nút giao Nguyên Hồng để tiếp tục đi Vành đai 1.

Các phương tiện từ đoạn Vành đai 1 khu vực Bệnh viện Phụ sản đi Giảng Võ - Láng Hạ không được rẽ trái, phải quay đầu trên Nguyễn Chí Thanh, đi vào đường tạm tại khu vực Nguyên Hồng.

Tương tự, xe từ La Thành cũ, khu vực Bệnh viện Phụ sản hoặc Nguyên Hồng đi Vành đai 1 theo các hướng quy định phải rẽ phải, quay đầu hoặc di chuyển qua đường tạm theo phương án tổ chức giao thông.

Tại nút giao Voi Phục - Vành đai 1, xe từ Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và đường Cầu Giấy đi Vành đai 1 được tổ chức lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu và đảo giao thông hiện trạng, sau đó nhập vào tuyến theo hướng Nguyễn Chí Thanh - La Thành.

Trên tuyến Vành đai 1, đoạn từ Hoàng Cầu đến khu vực nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, xe được tổ chức lưu thông hai chiều trên từng phần đường riêng biệt. Khu vực gần nút Giảng Võ có bề rộng mặt đường 7,8m mỗi bên.

Đoạn từ nút Giảng Võ - Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh được tổ chức giao thông theo từng phần mặt cắt thiết kế. Trong đó, đoạn từ nút Giảng Võ - Láng Hạ đến hết phạm vi cầu vượt Láng Hạ rộng 7,8m; đoạn giữa cầu vượt Láng Hạ và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh rộng 15m; đoạn từ nút Nguyễn Chí Thanh đến hết phạm vi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh rộng 8,2m.

Từ Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục, đoạn trước rào chắn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tổ chức hai chiều. Đường nhánh ram kết nối từ La Thành cũ xuống Vành đai 1 tổ chức một chiều.

Trong phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, phương tiện chỉ được đi một chiều theo hướng Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh trên phần đường rộng 8,2m. Đường La Thành cũ tổ chức hai chiều.

Phương án tổ chức giao thông tạm được áp dụng từ ngày 2/9/2026 đến khi có thông báo mới. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm bố trí đầy đủ biển báo, hệ thống chiếu sáng, rào chắn và người hướng dẫn giao thông; phối hợp với lực lượng CSGT điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao, đồng thời theo dõi tình hình thực tế để kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh.

Các hạng mục cầu vượt tại Giảng Võ - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và tuyến La Thành trong phạm vi dự án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.