5 món ăn phổ biến gây "sát thương" cơ thể: Là mầm mống tăng nguy cơ mắc ung thư, có món gây sa sút trí tuệ, số 5 được nhiều người Việt ưa thích

Khi bạn tiêu thụ một số loại thực phẩm nhất định càng lâu và thường xuyên, khả năng bạn sẽ gặp phải một số tác dụng phụ tiêu cực càng cao. Một số loại thực phẩm phổ biến dưới đây tiềm ẩn nhiều mối lo đố với sức khỏe con người.

1. Thịt chế biến sẵn

Thịt đã qua chế biến là thịt đã được bảo quản bằng cách xử lý, ướp muối, hun khói, sấy khô hoặc đóng hộp. Loại thực phẩm này thường được coi là không lành mạnh vì chứa nhiều hợp chất hóa học khác nhau không có trong thịt tươi.

Việc tiêu thụ nhiều sản phẩm thịt đã qua chế biến trong thời gian dài (nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư.



Bác sĩ Dana Simpler thuộc Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore (Mỹ) cho biết: "Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến khác như xúc xích Italy và thịt ba chỉ, được coi là chất gây ung thư loại 1". Người ta ước tính rằng 50.000 người chết mỗi năm trên toàn thế giới vì các bệnh ung thư do thịt đỏ hoặc chế biến sẵn.

Nhiều người chuộng tiêu thụ thịt chế biến sẵn vì sự tiện lợi. Ảnh: Shutterstock.

2. Đồ ăn nhẹ nhiều đường

Nhiều người hiểu được việc tiêu thụ nhiều đường có hại cho sức khỏe. Song họ vẫn có thói quen lạm dụng thực phẩm này.

Đồ uống có đường, kẹo, bánh nướng và sữa có đường là những nguồn cung cấp đường chính. Ngay cả các loại thực phẩm mặn như bánh mì, nước sốt cà chua và thanh protein, cũng có thể chứa đường. Nếu đường bị dư thừa quá mức, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể theo nhiều cách.



Nhà thần kinh học Dean Sherzai cho rằng khi có quá nhiều đường, các tế bào dần trở nên đề kháng với insulin. Tình trạng làm suy yếu nghiêm trọng các tế bào hấp thụ đường. Các chuyên gia giải thích rằng đây không chỉ là tiền đề của bệnh tiểu đường, nó còn có thể gây ra tổn thương cho các động mạch dẫn đến não.

Chế độ ăn nhiều đường có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tim, chứng xơ vữa động mạch và nhiều rủi ro sức khoẻ khác.

Đáng chú ý, việc tiêu thụ nhiều thực phẩm và đồ uống có đường dẫn đến béo phì, làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư. Nghiên cứu trên 430.000 người cho thấy việc tiêu thụ đường làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư màng phổi và ung thư ruột non.

Thói quen tiêu thụ đồ ngọt có thể gây nên nhiều tác hại cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

3. Đồ ăn làm nóng bằng lò vi sóng

Nấu ăn bằng lò vi sóng tiện lợi vì nó đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn hâm nóng thực phẩm trong khay nhựa, bạn có thể đang tự gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể.



Chuyên gia dinh dưỡng Alicia Galvin cho biết: "Dù thực phẩm có tốt cho sức khoẻ đến đâu, nếu bạn làm nóng chúng trong khay/hộp nhựa, các hoá chất trong nhựa như BPA sẽ được giải phóng và xâm nhập vào thực phẩm. Ngay cả khi nhãn mác có nói rằng nó an toàn trong lò vi sóng, điều này chỉ có nghĩa là vật chứa sẽ không bị tan chảy, không phải đồ ăn đựng trong nó an toàn".

Thực tế, đánh giá nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Y học (Baltimore) phát hiện rằng BPA có thể kích hoạt sự phát triển của cả tế bào ung thư vú và tuyến tiền liệt. Healthline cho biết nghiên cứu cho thấy một phút trong lò vi sóng đã phá huỷ một số hợp chất chống ung thư có trong tỏi.

Không chỉ lò vi sóng, việc làm nóng thức ăn bên trong hộp nhựa bằng bất kể phương pháp nào cũng là ý tưởng tồi.

Nhiều người có thói quen hâm nóng đồ ăn bằng khay/hộp nhựa. Ảnh: Shutterstock.

4. Khoai tây chiên

Không bất ngờ khi món ăn khoái khẩu của nhiều người xuất hiện trong danh sách này. Nhưng mức độ loại thực phẩm phổ biến này gây hại cho cơ thể có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Richards giải thích rằng khoai tây chiên bổ sung lượng lớn carb gây viêm vào chế độ ăn uống cùng với chất béo và natri cao gây ra các vấn đề về sức khoẻ tim mạch, sa sút trí tuệ. Đồng thời việc tiêu thụ khoai tây chiên thường xuyên cũng có thể khiến bạn tăng cân, theo cuộc điều tra được công bố trên Tạp chí Y học New England.

Tương tự như các thực phẩm trên, khoai tây chiên có khả năng làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chất hoá học có tên acrylamide xuất hiện trong thực phẩm chế biến sẵn có đặc tính gây ung thư và dẫn đến nhiều loại ung thư.

Khoai tây chiên chứa hàm lượng cao hoá chất này và chúng là con đường trực tiếp khiến nhiều người tiêu thụ acrylamide, đe doạ đến sức khoẻ con người. Thực phẩm này còn chứa nhiều cholesterol, gây tắc nghẽn động mạch, có thể trực tiếp dẫn đến đột quỵ.

Khoai tây chiên là món ăn yêu thích của nhiều người lớn lẫn trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

5. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng được không ít người Việt dùng làm bữa sáng, trưa, tối. Thậm chí, nó là món ăn ưa thích của nhiều người. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng sức khoẻ khác nhau.



Hầu hết chuyên gia chỉ ra rằng bánh mì trắng chứa nhiều đường và carb. Song điều nhiều người không nhận ra là thực phẩm này cũng chứa lượng lớn natri gây huyết áp cao. Thực tế, nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy những người ăn một hoặc nhiều mẩu bánh mì trắng mỗi tuần tăng 39% nguy cơ phát triển huyết áp cao so với người tiêu thụ ít hơn.

Bánh mì trắng, bánh sừng bò và bánh ngọt đều có chỉ số đường huyết (GI) cao, giải phóng glucoso nhanh chóng và khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Nếu bạn bị tiểu đường loại 1 hoặc 2, việc tiêu thụ bánh mì trắng thường xuyên gây nguy hiểm vì làm tăng đột biến lượng đường trong máu.



Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y học Anh cho thấy việc ăn nhiều ngũ cốc tinh chế (bánh mì trắng, bánh mì, bánh sừng bò, ngũ cốc ăn sáng, bánh quy giòn) làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Không chỉ đồ mặn, bánh mì trắng cũng gây tăng huyết áp. Ảnh: Shutterstock.

Theo Eat This, Not That

