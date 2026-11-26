Mùa hè có những việc làm chẳng mất bao nhiêu công sức, vậy mà đến mùa đông lại trở nên ngại ngần vô cùng. Buổi tối chui vào chăn lạnh ngắt, cơm vừa dọn ra đã nguội, ăn uống xong nhìn chồng bát đĩa dính đầy dầu mỡ cũng chẳng muốn động tay. Thay vì cố chịu đựng những bất tiện ấy suốt mấy tháng trời, bạn hoàn toàn có thể đầu tư một vài món đồ điện gia dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Có những món nhìn qua tưởng không cần thiết, nhưng đến khi sử dụng mới thấy số tiền bỏ ra khá xứng đáng.

1. Thảm giữ nhiệt thức ăn

Một trong những điều khó chịu khi nấu cơm vào mùa đông là vừa xào xong đĩa rau thì đĩa thịt đã nguội, đến lúc cả nhà ngồi vào bàn, chẳng còn mấy món nóng hổi. Nhà có người đi làm về muộn hoặc trẻ nhỏ ăn chậm lại phải mất công hâm nóng thức ăn nhiều lần. Thảm giữ nhiệt thức ăn ra đời để giải quyết chính vấn đề này. Bạn chỉ cần trải thảm trên bàn, cắm điện, điều chỉnh nhiệt độ rồi đặt các đĩa thức ăn lên trên. Nhờ đó, cả gia đình có thể thong thả thưởng thức bữa cơm mà không phải liên tục đứng dậy hâm nóng đồ ăn.

Hiện nay, ngoài các loại bàn giữ nhiệt mặt kính cứng, còn có thảm giữ nhiệt bằng silicone có thể cuộn gọn sau khi sử dụng, rất tiện cho những gia đình có bàn ăn nhỏ. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhiều mức điều chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ, tự ngắt khi quá nhiệt và khóa trẻ em nếu gia đình có con nhỏ. Lưu ý, thiết bị giữ nhiệt không thay thế cho việc bảo quản thực phẩm đúng cách, không nên để thức ăn ở nhiệt độ ấm trong nhiều giờ.

2. Đệm sưởi nước

Ai từng trải qua cảm giác chui vào chăn cả nửa tiếng mà hai bàn chân vẫn lạnh ngắt sẽ hiểu vì sao món đồ này đáng mua vào mùa đông. Khác với đệm điện sử dụng dây điện trở để tạo nhiệt, đệm sưởi nước hoạt động bằng cách làm nóng nước tại bộ điều khiển bên ngoài, sau đó luân chuyển nước ấm qua hệ thống ống dẫn bên trong đệm. Chỉ cần bật thiết bị trước khi đi ngủ một lúc, bạn đã có thể tận hưởng chiếc giường ấm áp mà không phải mặc quá nhiều lớp quần áo hay đắp chồng nhiều chiếc chăn nặng nề. Tuy nhiên, đệm sưởi nước vẫn là thiết bị sử dụng điện, không phải cứ dùng nước để truyền nhiệt là an toàn tuyệt đối. Khi lựa chọn, mọi người nên quan tâm đến khả năng chống rò rỉ, tự ngắt khi quá nhiệt hoặc thiếu nước, chế độ hẹn giờ và hướng dẫn vệ sinh, bảo dưỡng của nhà sản xuất.

3. Nồi điện đa năng

Trời lạnh, đi làm về muộn, chỉ muốn ăn một bữa nóng hổi rồi nghỉ ngơi chứ chẳng thiết bày biện xoong chảo. Những lúc như vậy, một chiếc nồi điện đa năng nhỏ gọn sẽ phát huy tác dụng. Tùy từng mẫu, chiếc nồi này có thể đảm nhiệm nhiều công việc như luộc trứng, nấu mì, hấp bánh bao, nấu cháo, nấu canh hay làm một nồi lẩu nhỏ. Chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu đơn giản là đã có một bữa ăn nóng sốt mà không phải dọn rửa quá nhiều dụng cụ. Đây là món đồ đặc biệt phù hợp với người sống một mình, các cặp vợ chồng trẻ hoặc những gia đình thường xuyên có nhu cầu nấu thêm bữa sáng, bữa khuya. Tôi khuyên bạn khi chọn mua, đừng quá ham những sản phẩm quảng cáo hàng chục chức năng. Một chiếc nồi có dung tích vừa đủ, dễ vệ sinh, điều chỉnh được nhiệt độ và có tính năng chống đun cạn nước sẽ thiết thực hơn nhiều.

4. Bình đun nước giữ nhiệt

Mùa đông mới thấy việc muốn uống một cốc nước ấm cũng có thể khá lích kích. Nước vừa đun xong thì quá nóng, để quên một lúc lại nguội, muốn uống tiếp phải bật ấm đun lại. Bình đun nước giữ nhiệt giúp giải quyết sự bất tiện này nhờ khả năng đun sôi và duy trì nước ở mức nhiệt độ đã cài đặt. Người thích uống trà, pha cà phê, uống nước ấm vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ đều có thể sử dụng thuận tiện. Một số dòng còn có nhiều mức nhiệt, chức năng hẹn giờ và khóa vòi lấy nước nóng, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Tất nhiên, duy trì nhiệt độ nước liên tục vẫn tiêu thụ điện năng. Nếu gia đình chỉ sử dụng nước nóng vào một vài thời điểm trong ngày, nên tận dụng chế độ hẹn giờ thay vì bật giữ nhiệt 24/7. Ngoài ra, cần vệ sinh và tẩy cặn bình định kỳ để đảm bảo chất lượng nước.

5. Máy rửa bát

Trong số 5 món đồ kể trên, máy rửa bát có lẽ là thiết bị khiến nhiều người đắn đo nhất khi xuống tiền. Chi phí mua máy, lắp đặt và các loại chất tẩy rửa chuyên dụng không hề nhỏ, nhưng xét về tần suất sử dụng cũng như những tiện ích mang lại, đây lại là khoản đầu tư rất đáng cân nhắc.

Mùa đông, máy rửa bát giúp bạn thoát khỏi cảnh ngâm tay trong nước lạnh, kỳ cọ những chiếc đĩa bám đầy dầu mỡ. Mùa hè, bạn cũng chẳng phải đứng trong căn bếp nóng bức để xử lý cả chồng xoong nồi sau mỗi bữa ăn. Với những người đi làm về muộn, gia đình có con nhỏ hay thường xuyên bận rộn với công việc, việc bớt đi một khâu dọn dẹp mỗi ngày đồng nghĩa với việc có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và ở bên người thân.

Giá trị của máy rửa bát còn thể hiện rõ vào những dịp lễ Tết, khi nhà có khách, tổ chức ăn uống hoặc tụ họp đông người. Thay vì tất bật trong bếp từ lúc chuẩn bị đồ ăn đến khi khách ra về, gia chủ có thể thảnh thơi ngồi trò chuyện, tận hưởng cuộc vui mà không phải canh cánh nghĩ đến chồng bát đĩa đang chờ xử lý. Nếu trước đây nhiều người ngại mua máy rửa bát vì nhà nhỏ, ít người hoặc không có sẵn vị trí lắp đặt thì hiện nay đã có thêm nhiều lựa chọn, từ máy để bàn nhỏ gọn đến máy độc lập, máy âm tủ dung tích lớn. Bạn không nhất thiết phải mua mẫu đắt nhất, nhưng nên chọn dung tích đủ rộng để đáp ứng cả nhu cầu rửa xoong nồi, thay vì chỉ tính đến số lượng bát đĩa trong một bữa cơm.

Khác với những thiết bị chỉ phát huy công dụng vào một mùa nhất định, máy rửa bát có thể phục vụ gia đình suốt 365 ngày trong năm. Số tiền bỏ ra ban đầu có thể khiến bạn tiếc, nhưng nếu sử dụng đều đặn trong nhiều năm, thứ nhận lại không chỉ là bát đĩa sạch sẽ mà còn là thời gian và sự thảnh thơi mỗi ngày.

Thực ra, để có một mùa đông dễ chịu hơn, bạn không nhất thiết phải sắm đủ cả 5 món đồ trên. Hãy xem công việc nào đang khiến mình mất nhiều thời gian, bất tiện hoặc ngại ngần nhất mỗi ngày rồi ưu tiên đầu tư vào món đồ có thể giải quyết vấn đề đó. Đồ gia dụng đáng tiền không nằm ở giá bán hay số lượng tính năng, mà ở tần suất sử dụng và những tiện ích thực sự mang lại cho cuộc sống.