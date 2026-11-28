Mỗi mùa chọn ngành, câu hỏi học gì để ra trường dễ có việc lại được học sinh và phụ huynh nhắc tới nhiều nhất. Không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng các dự báo về thị trường lao động phần nào cho thấy những lĩnh vực đang cần thêm người trong vài năm tới.

Một trong những dự báo được dẫn nhiều nhất là Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Báo cáo dựa trên khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp trên toàn cầu, đại diện cho hơn 14 triệu lao động, và ước tính đến năm 2030 sẽ có khoảng 170 triệu việc làm mới ra đời, trong khi 92 triệu việc làm cũ mất đi. Kết hợp dự báo này với tình hình trong nước, có thể thấy 5 nhóm ngành dưới đây đang được nhắc tới nhiều nhất.

1. Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Trong danh sách những công việc tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030 của WEF, nhóm dẫn đầu gồm chuyên gia dữ liệu lớn, kỹ sư công nghệ tài chính và chuyên gia AI, học máy. Điều này không quá bất ngờ khi có tới 86% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng AI và công nghệ xử lý thông tin sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ trước năm 2030.

Những ngành học gắn với nhóm này gồm Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính và Công nghệ tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực cạnh tranh gay gắt và thay đổi rất nhanh. Người học vì thế cần nền tảng toán tốt, đồng thời phải chủ động cập nhật kiến thức trong suốt quá trình làm nghề.

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2. Bán dẫn và vi mạch

Bán dẫn là ngành được nhắc tới nhiều trong vài năm gần đây, và con số thiếu hụt phần nào cho thấy lý do. Báo cáo về nhân lực ngành điện tử do Navigos Search công bố tháng 10/2026 cho biết Việt Nam cần khoảng 10.000 kỹ sư bán dẫn mỗi năm, trong khi nguồn cung hiện mới đáp ứng chưa tới 20%.

Đáng chú ý, nhóm thiếu nhiều nhất là các kỹ sư có thể làm việc liên ngành giữa AI, vi mạch, điều khiển và dữ liệu, cũng là lực lượng quan trọng trong thiết kế chip và vận hành nhà máy thông minh. Học sinh quan tâm có thể tìm hiểu các ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Thiết kế vi mạch hoặc Vật lý kỹ thuật.

3. An ninh mạng

Đây là nhóm ngành có con số dự báo thiếu hụt lớn nhất. Từ kết quả khảo sát gần 5.000 cơ quan, tổ chức vào cuối năm 2024, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia dự báo Việt Nam có thể thiếu hơn 700.000 nhân sự chuyên trách về an ninh mạng trong thời gian tới.

Nhu cầu này gắn liền với tình trạng tấn công mạng ngày càng phức tạp. Riêng năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng. Xu hướng này cũng không chỉ diễn ra ở Việt Nam, khi chuyên gia quản lý an ninh nằm trong top 5 công việc tăng trưởng nhanh nhất theo dự báo của WEF. Ngành học phù hợp với nhóm này là An toàn thông tin hoặc An ninh mạng.

4. Năng lượng

Quá trình chuyển đổi xanh trên thế giới đang kéo theo nhu cầu lớn với kỹ sư năng lượng tái tạo và kỹ sư môi trường. Cả hai đều nằm trong nhóm 15 công việc tăng trưởng nhanh nhất theo dự báo của WEF.

Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực năng lượng còn gắn với việc khởi động lại chương trình điện hạt nhân. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết mỗi lò điện hạt nhân cần gần 1.000 nhân sự. Mục tiêu đặt ra là có khoảng 2.000 nhân lực năng lượng nguyên tử vào năm 2030 và 2.500 người vào năm 2035. Các ngành học liên quan gồm Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật hạt nhân và Kỹ thuật môi trường.

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5. Y tế và điều dưỡng

Không phải ngành nào khát nhân lực cũng gắn với công nghệ cao. WEF dự báo dân số già đi ở nhiều quốc gia sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn với điều dưỡng và các công việc chăm sóc sức khỏe.

Ở Việt Nam, số điều dưỡng hiện vào khoảng 140.000 - 150.000 người, tương đương 14 - 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tỷ lệ này thuộc nhóm thấp trong khu vực, khi Thái Lan có khoảng 20 - 25 điều dưỡng, Malaysia khoảng 30 - 35, còn Singapore là hơn 70 điều dưỡng trên 10.000 dân. Cộng thêm việc dân số Việt Nam đang già đi nhanh, nhu cầu với nhóm ngành này nhiều khả năng sẽ còn tăng trong những năm tới.

Khát nhân lực chưa chắc đã dễ có việc

Dù vậy, một ngành đang thiếu người không có nghĩa là bất kỳ ai học ngành đó cũng dễ xin việc. Ở những lĩnh vực như bán dẫn hay an ninh mạng, doanh nghiệp thường thiếu người có năng lực thực tế, trong khi không ít sinh viên mới ra trường vẫn cần được đào tạo thêm mới đáp ứng được công việc.

Thị trường lao động cũng thay đổi nhanh hơn nhiều người nghĩ. WEF dự báo khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi trước năm 2030. Câu chuyện ở Trung Quốc là ví dụ rõ ràng, khi những ngành từng được săn đón như Thương mại điện tử hay Báo chí nay lại nằm trong danh sách dừng tuyển của nhiều trường đại học hàng đầu.

Vì thế, những dự báo trên chỉ nên là một cơ sở để tham khảo. Thực tế không có ngành học nào tốt nhất cho tất cả mọi người, cũng không ngành nào bảo đảm một công việc ổn định suốt đời. Chọn ngành phù hợp với năng lực, đủ hứng thú để theo đuổi lâu dài và không ngừng học hỏi có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn hơn cả.