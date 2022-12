5 thành phố hàng đầu thế giới mà người giàu cũng khó lòng thuê được một căn hộ: Có nơi tiền thuê tăng 60%, người dân 'hết sức chịu đựng'

Sau khi dỡ bỏ những hạn chế về đại dịch và kiểm soát biên giới, giá thuê nhà tại 10 thành phố lớn trên thế giới trong quý 3 năm 2022 đã tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đó là những gì được nêu trong báo cáo Prime Global Rental Index mới nhất của Knight Frank.



Báo cáo Prime Global Rental Index được phát hành hàng quý, chuyên theo dõi giá thuê nhà ở cao cấp tại 10 thành phố, bằng cách sử dụng dữ liệu từ mạng lưới nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank.

Trong số 10 thành phố được theo dõi, chỉ có Hồng Kông (Trung Quốc) và Auckland (New Zealand) ghi nhận giá thuê nhà giảm. Knight Frank viết trong báo cáo của mình rằng trung tâm tài chính Hồng Kông đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do đại dịch. Trong khi đó, bất động sản ở Auckland thì quá dư thừa.

Trước tốc độ gia tăng không ngừng của giá thuê nhà ở các thành phố, một số tin tốt có thể khiến nhiều người an tâm hơn. Đó là tốc độ tăng giá đang chậm lại. Mức giá thuê nhà tăng 10,2% thấp hơn mức tăng 11,9% mà Knight Frank ghi nhận trong quý 2 của năm 2022.

Dưới đây là 5 thành phố lớn có giá thuê bất động sản thường và hạng sang tăng nhanh nhất trong quý 3 năm 2022. Nằm trong top 10 nhưng không được kể chi tiết còn có Geneva, Monaco, Tokyo, Auckland và Hồng Kông.

1. New York

Ảnh: Getty Images

Giá thuê quý 3 năm 2022 tại New York tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, New York đứng đầu bảng xếp hạng trong quý thứ ba liên tiếp.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dân cư quốc tế Kate Everett-Allen của Knight Frank viết trong báo cáo rằng mức tăng 31,3% thấp hơn mức 39% trong quý 2. Nhưng giá thuê vẫn tăng do nguồn cung bất động sản hạn chế và nhu cầu thì tiếp tục gia tăng.

Số lượng bất động cho thuê trên khắp Manhattan đã giảm 5% so với một quý trước và giảm 65% so với tháng 9/2020.

Alcynna Lloyd của Insider báo cáo vào tháng 3 năm 2022 rằng tiền thuê nhà ở New York tăng khi thành phố phục hồi sau đại dịch.

2. Singapore

Ảnh: Getty Images

Giá thuê quý 3 năm 2022 tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Everett-Allen viết về Singapore: “Việc mở cửa đất nước, cùng với việc đưa vào các loại visa mới để thu hút nhân tài từ khắp thế giới đã khiến nhu cầu thuê nhà gia tăng”.

Tình hình nhập cư và những người cần nhà ở tạm thời trong khi chờ đợi các công trình hoàn thiện cũng đã thúc đẩy nhu cầu. Những người trẻ tuổi cũng bắt đầu tìm thuê nhà trong bối cảnh làm việc từ xa nhiều hơn.

Giá bất động sản nhà ở tại Singapore trong cả 3 quý của năm nay đều tăng. Để kiểm soát thị trường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, chính phủ Singapore đưa ra quy định mới nhằm hạn chế những người bán nhà ở cá nhân để mua căn hộ được chính phủ trợ cấp. Điều này càng thúc đẩy nhu cầu về bất động sản cho thuê.

3. London

Ảnh: Getty Images

Giá thuê quý 3 năm 2022 tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số quý 3 phản ánh tốc độ giảm so với mức đỉnh vào mùa hè ở London. Theo Knight Frank, giá nhà cho thuê tăng 27% trong quý 2.

Theo nghiên cứu do Guardian thực hiện, giá thuê nhà tăng cao khiến cuộc sống của người dân ở London trở nên cực khó khăn. Một số người thuê nhà thậm chí phải đối mặt với tiền thuê nhà tăng tới 60%.

Chính phủ Vương quốc Anh cho biết họ không hỗ trợ kiểm soát giá thuê nhà, vì điều đó sẽ hạn chế đầu tư vào lĩnh vực này.

4. Toronto

Ảnh: Getty Images

Giá thuê nhà ở Toronto, Canada, đã tăng 14,5% trong quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, do nhu cầu gia tăng mạnh mẽ.

Công ty phân tích dữ liệu bất động sản Urbanation của Canada, viết trong báo cáo tháng 10 rằng giá thuê nhà ở Toronto tăng do lãi suất tăng. Điều này ảnh hưởng đến những người mua nhà tiềm năng.

Chủ tịch Shaun Hildebrand của Urbanation cho biết: “Chúng ta đang tiến đến thời điểm mà người đi thuê nhà không thể chấp nhận được giá thuê”.

5. Sydney

Ảnh: Getty Images

Thay đổi giá thuê trong quý 3 so với một năm trước tại Sydney là 8,9%.

Cũng như Toronto, giá thuê nhà ở Sydney tăng do lãi suất tăng, lượng người nhập cư đông hơn sau khi mở cửa biên giới.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở không theo kịp nhu cầu, dẫn đến cuộc chiến đấu thầu cho thuê bất động sản. Theo hãng truyền thông news.com.au, bang New South Wales đang điều tra hoạt động đấu thầu cho thuê và xem xét cải tổ hệ thống.

Theo Insider