5 thành phố trực thuộc TW thu ngân sách 9 tháng ra sao?

Hà Nội

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 là 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 353.932 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 2.758 tỷ đồng, đạt 91,9% và bằng 90,5% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 19.614 tỷ đồng, đạt 72,6% và tăng 14,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 59.400 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23.100 tỷ đồng, đạt 86,5% và tăng 18,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 73.000 tỷ đồng, đạt 92,9% và tăng 26,3%.

TP. HCM

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Thu từ các khu vực kinh tế đều tăng khá góp phần thu nội địa tăng 22,2%. Đặc biệt ghi nhận mức tăng 1,2% trong mức thu từ xuất, nhập khẩu.

“Thu ngân sách tăng 14,3% đã khẳng định một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng ổn định. Một điều rất đáng mừng là xuất khẩu sau bao nhiêu tháng giảm đã tăng”, ông Nguyễn Khắc Hoàng nhận định và cho biết chi ngân sách thường xuyên tăng 14,1% là tín hiệu rất tốt trong sự tăng trưởng của Thành phố.

Hải Phòng

Tổng thu ngân sách đạt gần 87.500 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2023, bằng trên 82% dự toán HĐND TP giao, trong đó, thu nội địa đạt gần 38.700 tỷ đồng, tăng trên 77% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 86% dự toán HĐND TP giao.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần 48.900 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2023, bằng gần 80% dự toán HĐND TP giao.

Đà Nẵng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 25/9/2024 đạt 19.112 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 4.740 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 14.372 tỷ đồng. Với tỷ trọng chiếm gần 89% trong tổng thu ngân sách trên địa bàn, hoạt động thu nội địa gần như giữ vai trò quyết định đến mọi hoạt động chi ngân sách.

Tính chung 9 tháng năm 2024, thu nội địa đạt 16.943 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng thu nội địa, các khoản thu chiếm tỷ trọng cao gồm các khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 21,8%, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 18,8%,

tăng 46,3%; thuế thu nhập cá nhân chiếm 13,4%, tăng 38,9%; các khoản thu về nhà, đất chiếm 12,0%, tăng 12,3%.

Cần Thơ

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện đến ngày 25/9/2024 đạt 11.727,67 tỷ đồng, bằng 59,40% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Cụ thể một số khoản thu chính như sau:

Thu nội địa đạt 8.048,54 tỷ đồng, bằng 66,37% so với dự toán HĐND

thành phố giao, chiếm 68,63% tổng thu và tăng 11,98% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 481,38 tỷ đồng, đạt 42,41% dự toán, giảm 42,29% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 869,66 tỷ đồng, đạt 75,62% dự toán, tăng 17,86% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 2.020,74 tỷ đồng, đạt 73,94% dự toán, tăng 25,65% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 287 tỷ đồng, bằng 90,25% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 2,45% tổng thu và tăng 7,15% so với cùng kỳ.