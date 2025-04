Thủ tướng làm việc với DNNN về chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về nội dung trên.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ số 09/CT-TTg ngày 21/3/2025, chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng là 2 trong số 6 lĩnh vực mà DNNN phải tiên phong. " Cả nước tăng tốc, bứt phá để về đích, thì doanh nghiệp phải tăng tốc, bứt phá và về đích sớm hơn các chủ thể khác ", Thủ tướng đã nêu rõ tại cuộc làm việc vào cuối tháng 2 vừa qua.

Thủ tướng từng nhấn mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng là 2 trong số 6 lĩnh vực mà DNNN phải tiên phong. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế, Hội nghị hôm nay tiếp tục là mối quan tâm của Chính phủ khi xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của DNNN nhằm phát huy vai trò tiên phong của DNNN trong chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng.

Trong những năm qua, DNNN đạt được nhiều kết quả phát triển tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu NSNN, phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Năm 2024, tổng tài sản của 671 DNNN (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2023.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 3 triệu tỷ đồng, tăng 61%, tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận trước thuế gần 227,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% và nộp NSNN gần 400 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.