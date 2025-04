Thống trị nhiều phân khúc, lợi nhuận ‘đại gia’ mỹ phẩm L'Oréal Việt Nam tăng phi mã trong năm 2024 lên hơn 500 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên của L’Oréal, doanh thu toàn cầu của tập đoàn đạt 43,48 tỷ Euro trong năm 2024, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, L’Oréal ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng 6,7% lên 8,69 tỷ Euro, tương đương 20% doanh thu.

Riêng về báo cáo cho các công ty con, L’Oréal cho biết Công ty TNHH L’Oréal Việt Nam (L’OREAL VIETNAM CO., LTD) đạt lợi nhuận 505 tỷ đồng - tăng đáng kể so với mức gần 300 tỷ đồng (11,1 triệu Euro) của năm 2023.

Con số này cũng liên tục tăng trưởng trong các năm, với 10,1 triệu Euro năm 2022, 5,7 triệu Euro năm 2021, và 3,2 triệu Euro năm 2020.

Báo cáo năm 2024 của L’Oréal không đưa thêm thông tin về các sự thay đổi ở Việt Nam. Còn báo cáo các năm trước của L’Oréal cho biết doanh số ở Việt Nam được thúc đẩy bởi bán hàng online.

Báo cáo của L’Oréal không đưa ra con số doanh thu cụ thể tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, doanh thu năm 2023 của hãng mỹ phẩm này tại Việt Nam đạt khoảng 4.300 tỷ đồng - tăng hơn gấp đôi so với con số 1.800 tỷ của năm 2022.

Tại Việt Nam, một số sản phẩm nổi bật của L'Oréal bao gồm ngành hàng cao cấp với Lancôme, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Shu Uemura; ngành hàng tiêu dùng có L'Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier; ngành hàng tóc chuyên nghiệp với L'Oréal Professionel & Kérastase; ngành hàng dược mỹ phẩm với Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, CereVe.

Theo báo cáo của đơn vị phân tích dữ liệu thương mại điện tử Metric, từ số liệu của 4 sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo), các thương hiệu của L'Oréal thống trị thị trường.

Trong 5 thương hiệu dẫn đầu về doanh thu, 3 đơn vị của L'Oréal chiếm các vị trí dẫn đầu, gồm L'Oréal Paris, La Roche-Posay, và Garnier.

Số liệu của Metric cũng cho thấy ngành hàng làm đẹp thu về doanh số khổng lồ qua TMĐT tại Việt Nam, dẫn đầu trong các ngành hàng với doanh số 57.519 tỷ đồng và bán được 531 triệu sản phẩm.