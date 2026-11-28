Bình giữ nhiệt là món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng giữ nóng, giữ lạnh tiện lợi. Không chỉ dùng để đựng nước lọc, trà hay cà phê, nhiều người còn tận dụng vật dụng này để mang theo sữa, nước ép, nước sắc thảo mộc, thậm chí cả thức ăn đã nấu chín. Tuy nhiên, không phải loại đồ uống hay thực phẩm nào cũng thích hợp để bảo quản trong bình giữ nhiệt. Một số loại có thể nhanh chóng biến đổi chất lượng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc gây khó khăn cho việc vệ sinh bình. Dưới đây là 5 thứ bạn nên cân nhắc, tốt nhất không nên đựng trong bình giữ nhiệt.

1. Sữa tươi và các loại đồ uống từ sữa

Sữa tươi, sữa đậu nành, sữa hạt và các loại đồ uống có thành phần từ sữa là nhóm thực phẩm không nên bảo quản lâu trong bình giữ nhiệt. Đây đều là những thức uống giàu dinh dưỡng, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu được giữ ở nhiệt độ không phù hợp trong thời gian dài. Nhiều người có thói quen rót sữa ấm vào bình giữ nhiệt từ sáng để mang đi làm, đi học và uống dần trong ngày. Tuy nhiên, khả năng giữ nóng của bình không đồng nghĩa với việc sữa luôn được duy trì ở nhiệt độ an toàn. Khi nhiệt độ giảm xuống mức thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sữa có thể nhanh chóng bị biến chất, xuất hiện mùi chua và thay đổi hương vị. Vì vậy, nếu cần mang sữa theo bên mình, tốt nhất nên sử dụng bình chuyên dụng phù hợp và chỉ đựng lượng vừa đủ để uống trong thời gian ngắn, không để sữa nhiều giờ trong bình.

2. Nước có gas

Nước ngọt có gas, soda và các loại đồ uống chứa carbon dioxide cũng không phải lựa chọn phù hợp để đựng trong bình giữ nhiệt kín. Khí carbon dioxide trong đồ uống có thể tạo áp suất bên trong bình, đặc biệt khi bình bị lắc hoặc đặt ở nơi có nhiệt độ cao. Khi áp suất tích tụ, việc mở nắp đột ngột có thể khiến nước trào mạnh ra ngoài, bắn vào người hoặc làm đổ đồ uống. Trong một số trường hợp, áp lực bên trong còn có thể gây khó khăn khi mở nắp, thậm chí làm hỏng gioăng hoặc các bộ phận của bình. Do đó, dù muốn giữ lạnh nước ngọt để mang theo khi đi chơi, đi làm, bạn vẫn nên ưu tiên chai hoặc cốc được thiết kế dành riêng cho đồ uống có gas thay vì sử dụng bình giữ nhiệt kín thông thường.

3. Nước chanh và các loại nước trái cây có tính axit

Nước chanh, nước cam, nước ép trái cây có vị chua thường chứa các axit hữu cơ. Nếu đựng trong bình giữ nhiệt thời gian dài, đặc biệt là những sản phẩm có chất lượng kém, lớp vật liệu bên trong không phù hợp hoặc đã bị trầy xước, đồ uống có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn và ảnh hưởng đến bề mặt tiếp xúc. Bên cạnh đó, nước ép trái cây cũng dễ biến đổi chất lượng nếu bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Việc đựng nước ép trong bình giữ nhiệt rồi để nhiều giờ không phải cách bảo quản lý tưởng, nhất là khi không kiểm soát được nhiệt độ bên trong. Nếu muốn mang theo nước chanh hoặc nước ép, nên lựa chọn bình có vật liệu được nhà sản xuất xác nhận phù hợp với đồ uống có tính axit, ưu tiên sử dụng trong thời gian ngắn và vệ sinh kỹ sau khi dùng.

4. Thuốc bắc, trà thảo mộc và các loại nước sắc

Nhiều người có thói quen đựng thuốc bắc, nước sắc thảo mộc hoặc các loại nước lá trong bình giữ nhiệt để tiện mang theo và uống dần trong ngày. Tuy nhiên, đây không phải cách bảo quản lý tưởng nếu để quá lâu. Các loại nước sắc thường chứa nhiều thành phần hữu cơ, có thể biến đổi chất lượng khi bảo quản kéo dài ở nhiệt độ không phù hợp. Nếu bình không được vệ sinh kỹ, cặn thảo mộc còn sót lại cũng dễ bám vào thành bình, nắp và gioăng cao su. Đây là những vị trí tương đối khó làm sạch hoàn toàn, lâu ngày có thể gây mùi khó chịu và ảnh hưởng đến vệ sinh bình. Với những loại nước sắc cần bảo quản theo hướng dẫn riêng, người dùng nên tuân thủ chỉ dẫn về nhiệt độ và thời gian sử dụng thay vì mặc định bình giữ nhiệt có thể giữ chúng an toàn trong nhiều giờ.

5. Thức ăn đã nấu chín như cháo, súp, canh và cơm

Một số người có thói quen tận dụng bình giữ nhiệt như một chiếc hộp đựng thức ăn để giữ nóng cháo, súp, canh hoặc cơm mang đi làm, đi học. Cách làm này có vẻ tiện lợi, nhất là với những người muốn mang theo đồ ăn tự nấu hoặc chuẩn bị bữa phụ cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đây lại là việc không nên thực hiện tùy tiện.

Nguyên nhân là bình giữ nhiệt thông thường được thiết kế chủ yếu để giữ nhiệt cho đồ uống, không phải thiết bị bảo quản thực phẩm an toàn trong thời gian dài. Sau khi thức ăn nóng được cho vào bình, nhiệt độ bên trong sẽ giảm dần. Nếu thức ăn lưu lại quá lâu trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể tăng lên. Đặc biệt, những món ăn có thành phần từ thịt, cá, trứng, sữa hoặc nước dùng càng cần được chú ý trong quá trình bảo quản. Việc thức ăn vẫn còn hơi ấm khi mở nắp không có nghĩa là chúng vẫn an toàn để sử dụng.

Một vài lưu ý khi sử dụng bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn nếu được sử dụng đúng mục đích. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất liệu inox 304 hoặc 316, thông tin về khả năng chịu nhiệt và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

Sau mỗi lần sử dụng, cần rửa sạch cả thân bình, nắp và gioăng cao su, đặc biệt khi đựng các loại đồ uống có đường, sữa hoặc nước ép. Không nên chỉ tráng qua bằng nước rồi đậy nắp cất đi vì cặn thức uống còn sót lại có thể gây mùi và ảnh hưởng đến vệ sinh.

Ngoài ra, cần để bình khô hoàn toàn trước khi đóng nắp bảo quản. Một chiếc bình giữ nhiệt sạch sẽ, được sử dụng đúng cách không chỉ giúp đồ uống giữ được hương vị mà còn hạn chế những vấn đề không đáng có trong quá trình sử dụng hằng ngày.