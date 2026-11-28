Từ những chàng trai trẻ với mái tóc đen, dáng vẻ tinh nghịch đến những người đàn ông tóc bạc, in hằn dấu vết tuổi tác, sáu người bạn khiến nhiều người thích thú khi cùng nhau tái hiện bức ảnh chụp gần nửa thế kỷ trước.

Mới đây, trang truyền thông UNILAD chia sẻ loạt ảnh ghi lại màn tái hiện đặc biệt của sáu người bạn sau 48 năm. Hai bức ảnh được đặt cạnh nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự tương phản rõ rệt về ngoại hình của những nhân vật chính, đồng thời gợi lên nhiều cảm xúc về thời gian và tình bạn.

Bức ảnh 6 người bạn được tái hiện khiến dân mạng thích thú. Ảnh: UNILAD.

Trong bức ảnh đen trắng được chụp từ nhiều thập kỷ trước, sáu chàng trai đứng thành hàng, mỗi người tạo một dáng khác nhau. Người khoanh tay, người hơi ngả người về phía sau, người lại nghiêng đầu với vẻ mặt đầy tự tin. Tất cả đều mang phong thái có phần nghịch ngợm, cố tỏ ra thật ngầu trước ống kính.

Gần 48 năm sau, họ một lần nữa đứng cạnh nhau và thực hiện những tư thế gần như y hệt. Chỉ có điều, những mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc trắng, gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, vóc dáng và phong thái đều mang dấu ấn của tuổi tác.

Điều thú vị là dường như cả sáu vẫn nhớ rõ vị trí cũng như cách tạo dáng của mình trong bức ảnh cũ. Những cánh tay khoanh trước ngực, dáng người ngả về phía sau và biểu cảm tinh nghịch được tái hiện gần như nguyên vẹn. Nếu đặt hai bức ảnh cạnh nhau, người xem có thể dễ dàng nhận ra từng vị trí tương ứng của các nhân vật.

Chia sẻ về loạt ảnh, UNILAD viết rằng sáu người bạn đã già hơn, tóc bạc hơn nhưng vẫn tái hiện hoàn hảo những tư thế năm xưa. Trang này đặc biệt chú ý đến những nụ cười trong bức ảnh mới, cho rằng có điều gì đó rất đặc biệt khi được gặp lại những người từng chứng kiến phiên bản trẻ trung nhất của mình và ngay lập tức có thể trở lại với sự tinh nghịch ngày nào.

Dù chưa có thêm thông tin về danh tính cũng như hoàn cảnh ra đời của bức ảnh đầu tiên, khoảnh khắc hội ngộ này vẫn mang đến một cảm giác gần gũi. Bởi đôi khi, điều khiến một bức ảnh cũ trở nên đáng quý không chỉ nằm ở những gì được lưu giữ trong khung hình, mà còn ở những người vẫn có thể đứng cạnh nhau sau ngần ấy năm.

Không chỉ nhóm bạn này, trên thế giới từng có nhiều câu chuyện tương tự về những người bạn tìm cách lưu giữ thanh xuân bằng cách tái hiện ảnh cũ sau hàng chục năm.

5 người bạn cứ 5 năm lại gặp nhau ở địa điểm cũ và tái hiện bức ảnh ban đầu. Ảnh: Now News.

Năm 1982, 5 người bạn tại Mỹ có chuyến nghỉ dưỡng ở Copco Lake, bang California. Trong dịp này, họ chụp chung một bức ảnh trên chiếc ghế dài bên hồ. Từ khoảnh khắc ngẫu nhiên ấy, cả nhóm quyết định duy trì một truyền thống đặc biệt. Cứ 5 năm lại gặp nhau, trở về địa điểm cũ và tái hiện bức hình ban đầu. Đến năm 2022, họ đã thực hiện bức ảnh thứ chín, đánh dấu 40 năm kể từ lần chụp đầu tiên. Qua từng khung hình, ngoại hình của cả nhóm dần thay đổi, nhưng vị trí và cách tạo dáng quen thuộc vẫn được giữ lại.

Một câu chuyện khác đến từ nước Anh. Năm 1972, 4 cô gái Marion Bamforth, Sue Morris, Carol Ansbro và Mary Helliwell cùng có chuyến du lịch tại thị trấn biển Torquay khi mới 17 tuổi. Trong chuyến đi, họ được một nhiếp ảnh gia chụp lại khoảnh khắc khoác tay nhau dạo bước trên phố. Hơn 52 năm sau, khi đã bước sang tuổi gần 70, cả bốn quyết định quay lại địa điểm cũ để tái hiện bức ảnh. Cuộc hội ngộ đặc biệt này được truyền thông quốc tế chú ý bởi sự thay đổi về ngoại hình của các nhân vật, đồng thời cho thấy những kỷ niệm thời trẻ vẫn có sức gợi nhắc mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ.

4 cô gái Marion Bamforth, Sue Morris, Carol Ansbro và Mary Helliwell cùng có chuyến du lịch tại thị trấn biển Torquay khi mới 17 tuổi và hơn 52 năm sau họ cùng nắm tay nhau tái hiện bức ảnh cũ. Ảnh: N1.

Từ 6 người bạn trong bức ảnh gây sốt đến những nhóm bạn duy trì truyền thống chụp ảnh suốt hàng chục năm, điểm chung của các câu chuyện nằm ở sức mạnh của ký ức. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo, nhưng đôi khi chỉ cần đứng cạnh những người bạn cũ, con người ta đã có thể tìm lại một phần thanh xuân tưởng chừng rất xa.

Nguồn: UNILAD, CNN