Những ngày cuối tháng 11, người đi ngang đường Phùng Khắc Khoan có thể bắt gặp một công trình khá khác biệt với những tòa nhà xung quanh. Những đường cong bằng gỗ nối tiếp nhau, thấp thoáng giữa các khoảng xanh, khiến nơi đây mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng dù nằm ngay trung tâm TP.HCM.

Vốn gợi cảm giác ấm áp và thân thuộc, gỗ là chất liệu dễ bắt gặp trong những ngôi nhà, những quán cà phê hay các khu nghỉ dưỡng được nhiều người yêu thích. Song tại địa điểm này, gỗ không chỉ hiện diện trong những món đồ nội thất mà còn tạo nên dáng vẻ của cả công trình.

Mang cảm hứng nghỉ dưỡng về thành phố

Có lẽ một trong những điều khiến người ta nhớ về các kỳ nghỉ là cảm giác dễ chịu khi được ở giữa thiên nhiên, trong những không gian có nhiều cây xanh và ánh sáng.

Cảm giác ấy cũng có thể tìm thấy tại đây. Ban ngày, sắc gỗ hòa cùng màu xanh của cây lá. Khi chiều xuống, ánh đèn làm nổi bật những đường cong của mái gỗ, cũng là lúc không gian mang dáng vẻ của một buổi tối tại resort.

Nằm trong khuôn viên là An Lâm House, nơi dành cho những buổi tiệc và các cuộc gặp gỡ. Dưới mái gỗ, những bàn tiệc được bài trí với hoa tươi, bên cạnh câu chuyện ẩm thực là sự chăm chút dành cho không gian và cách đón tiếp.

Nhận xét về công trình, KTS Phạm Thị Ái Thuỷ chia sẻ: “Thông thường, kiến trúc nghỉ dưỡng có lợi thế từ cảnh quan tự nhiên sẵn có. Vì vậy, việc bắt gặp một không gian mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng ngay giữa trung tâm thành phố là điều khá thú vị. Điều khiến tôi ấn tượng tại Trần Đức Center là sự hiện diện của gỗ trong mối tương quan với cảnh quan và ánh sáng tự nhiên. Sự kết hợp ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng cho công trình mà còn gợi mở nhiều cảm hứng về cách đưa thiên nhiên vào không gian sống đô thị.”

Cảm hứng về một không gian sống gần gũi với thiên nhiên còn được tiếp nối qua cách bài trí nội thất. Những gam màu tự nhiên, các món đồ bằng gỗ và sự kết hợp của nhiều chất liệu mang đến những gợi ý cho việc đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào chính ngôi nhà của mình.

Một điểm hẹn mới của giới sáng tạo

Sài Gòn có không ít những cuộc gặp gỡ của giới sáng tạo bắt đầu từ một quán cà phê, một phòng tranh hay một buổi triển lãm. Sức hấp dẫn của những địa điểm này đôi khi đến từ chính không gian và những người có chung sở thích tìm đến đó.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc, nội thất và ẩm thực, địa điểm mới trên đường Phùng Khắc Khoan được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm hẹn như thế của giới kiến trúc sư và nhà thiết kế tại TP.HCM.

Ở đó, những cuộc trò chuyện về một ý tưởng thiết kế, một chất liệu mới hay đơn giản là sở thích bài trí nhà cửa có thể diễn ra bên ngoài khuôn khổ của các văn phòng và hội thảo chuyên ngành.

Không gian mang tên Trần Đức Center đã chính thức ra mắt ngày 21-11-2026 tại số 40 đường Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TP.HCM.