Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63 năm 2026 vừa diễn ra hoành tráng tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc (Taipei Music Center) vào tối 22/11 với sự quy tụ của dàn sao đình đám. Trong đó, thành viên người Đài Loan của nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng i-dle - Shuhua - lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện điện ảnh danh giá này và bước lên sân khấu với tư cách khách mời trao giải. Đáng chú ý, cô còn có màn kết hợp đầy bất ngờ cùng nam thần Lâm Bá Hoành, tạo nên một trong những khoảnh khắc tâm điểm của đêm lễ.

Trên thảm đỏ, Shuhua xuất hiện đầy kiêu sa trong thiết kế đầm dạ hội ánh kim thướt tha, kết hợp kiểu tóc búi cao tinh tế cùng trang sức lấp lánh. Làn da trắng phát sáng trước ống kính giúp nữ idol trông tựa như nữ thần Hy Lạp bước ra đời thực, "đốn tim" công chúng ngay khoảnh khắc vừa lộ diện.

Bên cạnh tạo hình thảm đỏ gây bão, Shuhua trước đó cũng nhận về nhiều lời khen khi góp mặt trong phim ngắn quảng bá chính thức của Kim Mã 63 mang tên Giang Hồ Tình Sự. Hóa thân thành nhân vật "sát thủ nụ cười", cô mang đến màn thể hiện đầy tương phản giữa vẻ ngoài ngọt ngào, vô hại đặc trưng và ánh mắt sắc lạnh, dứt khoát. Màn lột xác này không chỉ thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông mà còn được chính đạo diễn Ân Chấn Hào điểm tên khen ngợi, chứng minh năng lực diễn xuất ấn tượng ngoài vai trò thần tượng.

Từng bị chê "mũm mĩm", nay lột xác thành "nữ thần không góc chết"

Ít ai nhớ rằng, Shuhua từng có khoảng thời gian chịu nhiều áp lực vì nét "baby fat" bầu bĩnh. Thời điểm mới ra mắt, gương mặt tròn trịa cùng vóc dáng có phần đầy đặn từng khiến cô hứng chịu không ít bình luận kém duyên, thậm chí bị mỉa mai là "không hợp tiêu chuẩn nhóm nữ". Thực tế ngoài đời, thân hình của Shuhua hoàn toàn cân đối, nhưng ống kính máy quay chuyên nghiệp vốn có xu hướng phóng đại tỷ lệ gương mặt và cơ thể khiến cô chịu nhiều thiệt thòi khi lên hình.

Vượt qua cảm giác bi quan hay tự ti, Shuhua chọn cách siết chặt kỷ luật bản thân, điều chỉnh nghiêm túc chế độ dinh dưỡng và thói quen tập luyện. Nhờ vậy, cô đã giảm thành công 8kg trong nửa năm, chạm tới đỉnh cao nhan sắc mới với khí chất thăng hạng vượt bậc ở mọi khung hình.

Bí quyết sở hữu "eo con kiến" nhờ cắt bỏ hoàn toàn bột mì

Trong một video hậu trường buổi tổng duyệt đăng tải trên kênh YouTube chính thức của i-dle trước đó, Shuhua từng tự tin khoe vòng eo con kiến mảnh mai và bật mí: "Đây chính là vòng eo có được nhờ kiêng bột mì đấy!". Cô nàng còn hài hước khẳng định thêm: "Hôm nay kể cả Minnie có chạy theo đút cho ăn thì mình cũng nhất quyết không ăn đâu!". Đoạn clip ngay khi lên sóng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì vóc dáng ngày càng thon gọn của nữ thần tượng.

Dưới góc độ dinh dưỡng, việc kiêng bột mì giúp giảm cân rõ rệt nhờ 4 cơ chế chính:

Giảm tổng lượng calo nạp vào: Các chế phẩm từ bột mì như mì sợi, bánh mì, ramen, bánh ngọt, bánh quy đều chứa lượng calo cao và rất dễ khiến bạn ăn quá đà mà không hay biết. Cắt bỏ nhóm thực phẩm này giúp giảm đáng kể tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, buộc cơ thể phải huy động mỡ thừa để đốt cháy làm năng lượng.

Kiểm soát insulin, hạn chế tích mỡ bụng: Tinh bột tinh chế sau khi tiêu hóa sẽ làm đường huyết tăng nhanh, kích thích tuyến tụy tiết ra lượng lớn insulin – hormone thúc đẩy quá trình lưu trữ chất béo. Đặc biệt, vùng mỡ bụng cực kỳ nhạy cảm với insulin. Khi giảm tiêu thụ bột mì, lượng insulin tiết ra ít hơn, mỡ vùng bụng sẽ được ưu tiên đốt cháy trước – lý giải vì sao nhiều người thấy kiêng bột mì giúp giảm mỡ bụng nhanh nhất.

Đào thải nước tích trữ giai đoạn đầu: Khi cắt giảm tinh bột, cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng lượng glycogen dự trữ cùng lượng nước đi kèm, giúp cân nặng hạ xuống nhanh chóng trong thời gian đầu trước khi bước vào giai đoạn đốt mỡ bền vững.

Giảm gánh nặng tiêu hóa, cải thiện đầy hơi: Tinh bột tinh chế có chỉ số đường huyết (GI) cao, dễ gây chướng bụng và khiến đường huyết dao động thất thường. Ngưng ăn nhóm thực phẩm này giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhõm hơn, bụng phẳng phiu rõ rệt và tăng hiệu suất trao đổi chất.

Lưu ý quan trọng: Kiêng bột mì không có nghĩa là bỏ hẳn tinh bột

Dù kiêng bột mì mang lại hiệu quả rõ rệt trong ngắn hạn, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên loại bỏ hoàn toàn carbohydrate (tinh bột) khỏi thực đơn, bởi đây là nguồn năng lượng thiết yếu của cơ thể. Cắt giảm tinh bột cực đoan kéo dài có thể gây mệt mỏi, rối loạn cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Cách làm khoa học nhất là cắt giảm tinh bột tinh chế (bột mì trắng) và thay thế bằng carbohydrate phức hợp giàu chất xơ như khoai lang, bí đỏ, gạo lứt, yến mạch... kết hợp cùng protein và rau xanh. Thay vì ép cân bằng cách "cấm tuyệt đối" một món nào đó, hãy xây dựng nhịp ăn uống có thể duy trì lâu dài để giảm cân khỏe mạnh.

4 nguyên tắc giữ dáng cốt lõi được chính Shuhua tiết lộ

Trước sự tò mò của đông đảo người hâm mộ, Shuhua cũng từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm giảm cân của mình. Nữ idol thừa nhận bản thân thuộc tạng người "chỉ cần ăn no là rất dễ béo", nên sự tự giác chính là chìa khóa duy nhất:

1. Dùng "ý chí" để kiểm soát khẩu phần: Shuhua nhấn mạnh giảm cân không hề có đường tắt, ý chí mới là yếu tố quyết định. Hiểu rõ cơ địa chỉ cần ăn quá no một bữa là dễ tích mỡ, cô luôn chủ động giới hạn lượng thức ăn nạp vào để tránh ăn quá đà.

2. Nói không với đồ ngọt và tinh bột tinh chế: Hiện tại, cô không đụng đến bánh mì, bánh ngọt hay các món nhiều đường. Đường tinh luyện không chỉ khiến calo tăng vọt mà còn làm rối loạn đường huyết, cản trở trao đổi chất. Kể từ khi bỏ đồ ngọt, vóc dáng của Shuhua trở nên săn chắc hơn và làn da cũng ổn định, mịn màng thấy rõ.

3. Uống nhiều nước, ưu tiên nước ấm hoặc nhiệt độ phòng: Uống đủ nước là thói quen bắt buộc của Shuhua, nhưng cô luôn tránh nước đá lạnh mà chỉ uống nước lọc nhiệt độ phòng hoặc nước ấm để thúc đẩy tuần hoàn, hỗ trợ thải độc và giữ cơ thể luôn nhẹ nhõm.

4. Vận động đều đặn để cơ thể đổ mồ hôi: "Hãy cố gắng để bản thân ra mồ hôi nhiều nhất có thể" – Shuhua chia sẻ. Việc đổ mồ hôi giúp kích thích trao đổi chất mạnh mẽ hơn. Ngoài tập luyện thể thao, cô còn gợi ý phương pháp xông hơi (sauna) để tăng cường lưu thông khí huyết qua tuyến mồ hôi.

Cơ địa mỗi người mỗi khác, vì vậy bạn không cần rập khuôn mù quáng theo công thức của bất kỳ ai mà hãy tìm ra chế độ ăn uống và vận động phù hợp nhất với thể trạng của mình. Nguyên tắc của Shuhua rất rõ ràng: cắt giảm tinh bột tinh chế, hạn chế đồ ngọt giàu calo, duy trì vận động và giữ nếp sinh hoạt điều độ – chỉ cần kiên trì theo đuổi, vóc dáng mơ ước chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay.

Theo TVBS