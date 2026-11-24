Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cả hai đã đăng ký kết hôn, có hai cô con gái đáng yêu nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức đám cưới. Chính vì vậy, kế hoạch về một hôn lễ của gia đình nhỏ luôn là chủ đề được người hâm mộ tò mò.

Mới đây, Trương Mỹ Nhân bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc diện áo dài, chụp ảnh tình tứ bên Phí Ngọc Hưng. Cả hai xuất hiện với tạo hình chỉn chu, liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, tạo dáng chẳng khác nào cô dâu chú rể trong bộ ảnh cưới. Bối cảnh và cách trang điểm của cặp đôi cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một buổi lễ cưới.

Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ, không ít khán giả đặt câu hỏi liệu Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đã bí mật tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Trương Mỹ Nhân nhanh chóng giải thích đây chỉ là buổi chụp ảnh Tết sớm của hai vợ chồng cùng các con. Trước những lời giục cưới từ người hâm mộ, cô hài hước đáp: "Hẹn 10 năm nha".

Clip: Khoảnh khắc ngọt ngào như ảnh cưới của Phí Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chẳng khác gì cô dâu chú rể

Trương Mỹ Nhân là người mẫu, diễn viên, từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Kẻ trộm chó, Xưởng 13, Thử yêu rồi biết, Mật mã hoa hồng vàng, Vua bánh mì, Duyên kiếp.... Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1.

Trong khi đó, Phí Ngọc Hưng kém Trương Mỹ Nhân 1 tuổi, hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam diễn viên dần nhận được sự yêu mến qua những vai diễn trong phim ngắn và sitcom.

Cả hai đã có nhiều năm bên nhau, đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới

Chuyện tình của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng khiến công chúng bất ngờ khi nữ diễn viên công khai đã có con gái đầu lòng vào năm 2022. Thời điểm đó, bé Bona đã được 2 tuổi. Trương Mỹ Nhân tiết lộ bản thân mắc hội chứng buồng trứng đa nang và từng được chẩn đoán gặp khó khăn trong việc mang thai. Vì vậy, khi biết tin có em bé, cô vô cùng bất ngờ. Khi ấy, người đẹp và Phí Ngọc Hưng đã có khoảng 3 năm bên nhau.

Sau 5 năm gắn bó, Phí Ngọc Hưng bất ngờ cầu hôn Trương Mỹ Nhân vào tháng 5/2023. Đến tháng 8 cùng năm, Á hậu hạnh phúc chia sẻ hình ảnh cả hai đăng ký kết hôn tại UBND phường. Tháng 1/2024, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Trương Mỹ Nhân sinh con gái thứ hai.

Trương Mỹ Nhân nay đã là mẹ bỉm của 2 bé gái

Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng từng trải qua không ít lần hợp tan, mâu thuẫn và bất đồng. Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết cả hai có nhiều khác biệt về tính cách, lối sống và văn hóa vùng miền. Cô tâm sự: "Tôi và Ngọc Hưng rất khác biệt, khác từ tính cách, đời sống đến văn hoá. Ngọc Hưng là con trai ở miền Bắc còn tôi là con gái sống ở miền Nam, có đôi lúc tôi nói chuyện vô tư nhưng với anh ấy đó lại là câu gây tổn thương. Lúc chưa có Bona, tôi và Ngọc Hưng cãi lộn rất nhiều, ngày nào cũng cãi vì những lý do rất vô lý. Đến khi có em bé thì xung đột của chúng tôi còn lớn hơn nữa".

Tuy nhiên, sau những thăng trầm, cả hai dần học cách thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Trương Mỹ Nhân cũng cho biết bản thân hiện tại đã thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm dành cho bạn đời. Cô bộc bạch: "Tôi không hiểu cảm giác trước kia như thế nào, nhưng khi đó tôi chưa đủ sự tự tin để nói về đối phương, còn bây giờ tôi rất thoải mái thể hiện tình cảm. Tôi có thể nói rằng Hưng là người yêu, là chồng của mình chứ không cần suy nghĩ nhiều".

Cả hai luôn đồng hành từ cuộc sống đến sự nghiệp

Ảnh: FBNV