Nhắc đến những thí sinh từng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2022, hẳn nhiều người vẫn nhớ cô gái quê Huế sở hữu chiều cao 1m80, gương mặt thanh tú và vẻ đẹp dịu dàng. Đó là Hồ Thị Yến Nhi, sinh năm 2003, từng được gọi là “nàng thơ xứ Huế” khi tham gia các cuộc thi nhan sắc. Không chỉ thử sức tại Hoa hậu Việt Nam, cô còn góp mặt ở Miss World Vietnam 2022 và Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Sau vài năm kể từ thời điểm được khán giả chú ý, cuộc sống và công việc của Yến Nhi hiện tại có gì thay đổi?

Hồ Thị Yến Nhi - "Nàng thơ xứ Huế". Ảnh: FBNV

Từng lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022, 19 tuổi cao 1m80

Hồ Thị Yến Nhi sinh năm 2003, ở Huế. Cô bắt đầu được nhiều khán giả biết đến khi tham gia Miss World Vietnam 2022. Thời điểm đó, Yến Nhi mới 19 tuổi, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật 1m80. Sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt mang nét đẹp dịu dàng, mềm mại, cô từng được gọi bằng biệt danh “nàng thơ xứ Huế”.

Dù đây là lần đầu tiên ghi danh tại một cuộc thi sắc đẹp, Yến Nhi vốn không phải gương mặt hoàn toàn mới với lĩnh vực thời trang. Từ thời phổ thông, cô đã làm quen với công việc người mẫu ảnh, học các kỹ năng tạo dáng, catwalk và từng góp mặt trong một số chương trình tại quê nhà. Có thể kể đến Lễ hội Áo dài Huế năm 2020, Đêm thời trang Áo dài và Điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021. Cô cũng từng làm người mẫu poster cho dự án Legend of Hue.

Tại Miss World Vietnam 2022, Yến Nhi lọt vào Top 20 chung cuộc. Sau trải nghiệm này, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và cũng ghi tên mình vào Top 20. Việc liên tiếp góp mặt ở hai cuộc thi nhan sắc lớn trong cùng một năm giúp người đẹp quê Huế có thêm kinh nghiệm trình diễn, làm quen với môi trường hoạt động chuyên nghiệp và được nhiều khán giả biết đến hơn.

Yến Nhi lọt vào Top 20 Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Yến Nhi còn từng thể hiện nhiều khả năng nghệ thuật như catwalk, nhảy, múa và hát. Tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, cô tiếp tục có cơ hội thể hiện những kỹ năng này. Người đẹp chọn ca khúc “Để gió cuốn đi” cho phần thi tài năng và lọt Top 5 Người đẹp thời trang. Đây cũng là lần gần nhất cô được ghi nhận tham gia một cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc.

Yến Nhi từng góp mặt trong nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Ảnh: FBNV

Một trong những điều khiến Yến Nhi được chú ý bên cạnh ngoại hình chính là câu chuyện về chiều cao 1m80. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 5/2022, cô từng tiết lộ bản thân không phải lúc nào cũng tự tin với lợi thế này. Theo chia sẻ của Yến Nhi, đến năm lớp 8, cô bắt đầu nhận thấy chiều cao của mình phát triển nhanh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Sau đó, mỗi năm cô tiếp tục cao thêm khoảng 1-2 cm và dần đạt mốc 1m80. Sự khác biệt về vóc dáng từng khiến nữ sinh cảm thấy ngại ngùng khi giao tiếp hoặc chụp ảnh cùng mọi người. Thậm chí, cô thường có thói quen khom người xuống để trông thấp hơn và dễ hòa nhập.

Yến Nhi cũng kể từng được bạn bè gọi bằng những biệt danh như “cò”, “hươu cao cổ”, “cây sào”. Mỗi lần xuất hiện ở nơi đông người, cô thường nhận được những ánh nhìn tò mò từ người lạ. Những điều này từng khiến cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, theo thời gian, người đẹp dần thay đổi cách nhìn nhận và xem chiều cao khác biệt là lợi thế của bản thân.

Cô từng chia sẻ: “Mình cảm thấy may mắn nhường nào khi sở hữu chiều cao hiếm có này”. Đến năm lớp 11, Yến Nhi bắt đầu tham gia các lớp học người mẫu, vừa để thực hiện mong muốn được trình diễn trên sân khấu, vừa cải thiện dáng đi và sự tự tin. Từ đó, cô có thêm cơ hội làm mẫu và kiếm một khoản thu nhập riêng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Yến Nhi từng có nền tảng học tập khá tốt. Thời điểm tham gia Miss World Vietnam 2022, cô là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Huế.

Người đẹp từng đạt GPA 3,58/4.0 trong học kỳ đầu năm nhất, đồng thời là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện.

Cô nàng cũng sở hữu thành tích học tập ấn tượng, năng nổ tham gia nhiều hoạt động. Ảnh: FBNV

Sau khi góp mặt tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Yến Nhi không tiếp tục xuất hiện ở những cuộc thi nhan sắc lớn trong thời gian gần đây. Vì vậy, so với giai đoạn liên tục tham gia các đấu trường sắc đẹp năm 2022 và 2024, cái tên Hồ Thị Yến Nhi cũng ít được nhắc đến trên truyền thông hơn.

Yến Nhi hiện tại. Ảnh: FBNV

Theo những thông tin công khai hiện có trên mạng xã hội, cô vẫn duy trì công việc trong lĩnh vực người mẫu ảnh và người mẫu thời trang. Các hoạt động chủ yếu xoay quanh việc chụp hình, thực hiện lookbook, trình diễn hoặc cộng tác với các thương hiệu.

Trang Facebook cá nhân của Yến Nhi cũng là nơi cô chia sẻ hình ảnh và cập nhật một phần công việc, cuộc sống thường ngày.

Về ngoại hình, lợi thế chiều cao 1m80 vẫn là điểm dễ nhận ra ở cô gái quê Huế. Yến Nhi tiếp tục theo đuổi hình ảnh người mẫu với vóc dáng nổi bật, phong cách linh hoạt hơn so với vẻ dịu dàng, nền nã từng gây chú ý ở thời điểm mới thi Hoa hậu.

Một số hình ảnh gần đây của Yến Nhi: