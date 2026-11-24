Ngày 21/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã đường ai nấy đi sau 3 năm hẹn hò. Ngay lập tức, YH Entertainment - công ty quản lý của Lee Do Hyun lên tiếng xác nhận với tờ Newsen: "Đúng là 2 nghệ sĩ gần đây đã đường ai nấy đi. Họ quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và vẫn tiếp tục ủng hộ lẫn nhau"

Phía Artist Company của Lim Ji Yeon cũng đưa ra thông báo ngầm xác nhận chuyện tình cảm của ngôi sao dưới trướng tan vỡ: "Vì đây là vấn đề đời tư của diễn viên, mong khán thông cảm rằng chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết cụ thể về lý do cũng như thời điểm chia tay. Rất mong mọi người vẫn tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt cho các hoạt động trong tương lai của nữ diễn viên Lim Ji Yeon".

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết cặp đôi rạn nứt mối quan hệ vì lịch trình bận rộn. Điều này khiến cả hai không có thời gian vun đắp tình cảm và dần xa cách. Vì vậy, hai diễn viên quyết định dừng chuyện tình cảm và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun xác nhận chia tay sau 3 năm hẹn hò.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ bén duyên qua bộ phim The Glory. Cả hai nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun từng là cặp đôi phim giả tình thật đình đám Kbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Nate, Naver