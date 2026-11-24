Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ hình ảnh anh kiệt sức, ngồi gục ở sân bay tại TP.HCM trước giờ đáp chuyến bay lên Đà Lạt để thực hiện cuộc hẹn với một người bạn.

Nam ca sĩ phải gọi ngay tài xế đến đón mình về và gửi lời xin lỗi tới người bạn.

Đàm Vĩnh Hưng ngồi gục ở sân bay

Anh chia sẻ: "Ra sân bay lúc 5 giờ sáng để bay Đà Lạt có việc! Tự nhiên thấy hoa mắt, chóng mặt, muốn ói quá nên gọi tài xế quay lại đón về! Vô cùng xin lỗi anh trai Hiệp của em!".

Đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã bày tỏ sự lo lắng với Đàm Vĩnh Hưng và mong anh bình yên.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ: "Anh giữ gìn sức khỏe nhé!". Nhà thiết kế Lý Quí Khánh thốt lên: "Thương anh!". Ca sĩ Hồng Ngọc khuyên nhủ: "Anh ơi! Làm việc quá sức rồi. Anh giữ gìn sức khỏe anh ơi!".

Ca sĩ Lệ Quyên tiết lộ: "Lần đầu thấy anh kêu mệt, giữ sức khỏe nha anh ơi". Ca sĩ Cẩm Vân nhắc đàn em: "Lao lực quá! Giữ gìn sức khỏe em ơi".

Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn về việc anh phải bỏ dở công việc ngay trước chuyến bay vì tình hình sức khỏe. Bình thường, nam ca sĩ luôn xuất hiện và đăng tải hình ảnh tràn đầy năng lượng.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sức hút riêng trong làng nhạc Việt. Ở tuổi ngoài 50, giọng ca Say tình không còn chạy show dày đặc như thời đỉnh cao mà tập trung tổ chức các đêm nhạc phòng trà ấm cúng, các minishow trong và ngoài nước nhằm giữ kết nối với khán giả trung thành.

Song song với âm nhạc, anh dành nhiều tâm huyết phát triển công việc kinh doanh riêng ở lĩnh vực ăn uống. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tích cực livestream bán hàng trực tuyến để quảng bá sản phẩm và tương tác trực tiếp với người hâm mộ.

Trong đời sống cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con trai ruột Polo Huỳnh. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con, coi đây là nguồn động lực tinh thần lớn nhất giúp mình vượt qua áp lực dư luận.