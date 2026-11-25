Tạp chí thể thao Titan Sports (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng Asian Golden Player 2026, tiền thân là Best Footballer in Asia. Bên cạnh những cái tên nổi bật của bóng đá châu lục như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae, tiền đạo Nguyễn Xuân Son là gương mặt đại diện cho Việt Nam.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong danh sách năm nay do ban tổ chức thay đổi quy định xét chọn khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không còn đủ điều kiện tranh giải.

Titan Sports

Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Cristiano Ronaldo từng ba lần lọt vào top 4 của giải thưởng. Tuy nhiên, từ năm 2026, ban tổ chức chỉ xét các cầu thủ đủ tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trước đó, giải thưởng còn mở rộng phạm vi xét chọn đối với những cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại các câu lạc bộ châu Á. Quy định mới khiến Ronaldo, người mang quốc tịch Bồ Đào Nha, và Sadio Mane, tuyển thủ Senegal, không còn đủ điều kiện tham gia.

Ngược lại, Nguyễn Xuân Son dù sinh ra tại Brazil vẫn đáp ứng tiêu chí nhờ đã nhập tịch và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Sự góp mặt của tiền đạo 29 tuổi vì thế trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách đề cử năm nay.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng đưa ra bình luận hài hước: "Xuân Son làm điều mà Ronaldo không thể". Câu nói nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa một cầu thủ Việt Nam có tên trong danh sách và siêu sao từng nhiều lần cạnh tranh giải thưởng nhưng nay phải đứng ngoài vì quy định mới.

Xuân Son được đề cử nhờ phong độ nổi bật trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026. Trong màu áo CLB Nam Định, tiền đạo này ghi 6 bàn tại V.League, 2 bàn ở Cúp Quốc gia và 7 bàn tại ASEAN Cup 2026. Thành tích tại giải đấu khu vực giúp anh giành danh hiệu đồng Vua phá lưới.

Trước Xuân Son, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được đề cử giải thưởng này vào năm 2018. Việc tiền đạo nhập tịch góp mặt trong danh sách 30 ứng viên tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam có đại diện tại cuộc bình chọn dành cho những cầu thủ nổi bật của châu Á.

Quả bóng vàng châu Á do Titan Sports sáng lập từ năm 2013, phối hợp cùng Hiệp hội Nhà báo Thể thao Quốc tế (AIPS) tổ chức bình chọn. Đây là giải thưởng độc lập, không thuộc hệ thống giải thưởng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Á 2026 dự kiến khép lại vào ngày 30/11.

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