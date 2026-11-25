Sau những ngày đầu công chiếu, Trại Giam Hạnh Phúc đang trở thành một trong những bộ phim Việt thu hút sự chú ý lớn tại phòng vé. Khởi chiếu chính thức từ 20/11, sau 5 ngày, tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn ghi nhận doanh thu 167 tỷ đồng, liên tục dẫn đầu top đầu phòng vé và chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh câu chuyện của thầy giáo Phúc do Tuấn Trần thủ vai hay màn hóa thân dữ dằn của Lương Thế Thành, bộ phim còn khiến khán giả tò mò bởi một nhân vật đặc biệt: tử tù bí ẩn xuất hiện với thời lượng ít ỏi nhưng đủ khiến người xem muốn biết danh tính.

Trại Giam Hạnh Phúc đang gây chú ý tại phòng vé

Giữa không khí khắc nghiệt sau song sắt, tử tù mang số hiệu 04 bị giam giữ tách biệt trong khu phòng biệt giam, không chung phòng với ai. Dù không xuất hiện nhiều, cũng không lộ mặt, nhân vật này lại mang đến nhiều cảm xúc và giúp khắc họa rõ nét lòng trắc ẩn của nam chính.

Bất cần, chống đối, tuyệt thực, thường xuyên la hét, chửi thề sau cánh cửa phòng biệt giam, người tử tù vẫn được thầy giáo Phúc (Tuấn Trần) chú ý đến. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo của những người tưởng chừng đã khép lại cánh cửa cuộc đời, Phúc mang nhành hoa tường vi nhỏ đến cửa phòng đều đặn, dần cảm hóa được người tử tù kia từ giận dữ, bất cần đến mềm mỏng, nâng niu nhành hoa đó. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong phim nhưng cũng nổi bật lên thông điệp rằng lòng tốt vẫn có thể sưởi ấm cả những số phận tận cùng nhất.

Nhành hoa tường vi được tặng cho người tử tù

Nhân vật tử tù này được đạo diễn giấu mặt hoàn toàn, chỉ xuất hiện từ những góc máy lướt qua chớp nhoáng qua khe cửa phòng biệt giam. Có phân đoạn chỉ lộ đúng một cánh tay đưa ra nhận hoa, hay góc nghiêng bị che hoàn toàn gương mặt khi đi nhận án tử, không thấy rõ diện mạo thật, thậm chí lời thoại của nhân vật cũng được lồng tiếng để giấu hoàn toàn danh tính diễn viên. Dù lên hình cực kỳ ít, nam diễn viên đảm nhận vai này vẫn phải cạo trọc đầu hoàn toàn để phục vụ cho tính chân thực của bối cảnh. Danh tính nhân vật bí ẩn thậm chí còn được khán giả đoán là do chính đạo diễn Trung Lùn thủ vai, do ở phân cảnh trước khi đi hành quyết, chính Trung Lùn là người lồng tiếng cho nhân vật tử tù.

Không để cư dân mạng phải đoán già đoán non quá lâu, danh tính đứng sau vai diễn Tử tù 04 nhanh chóng được xác nhận chính là diễn viên trẻ Ngô Nguyễn Trường Giang (nghệ danh Giang Ngô).

Người tử tù trong phim là Ngô Nguyễn Trường Giang

Nếu trên màn ảnh rộng, Ngô Nguyễn Trường Giang gây tò mò với số hiệu Tử tù 04 và tạo hình trọc đầu khắc khổ, thì ngoài đời thực, anh lại sở hữu ngoại cá tính, điện ảnh. Sinh năm 2000 tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Giang sở hữu chiều cao nổi bật 1m75 cùng gương mặt điển trai, góc cạnh. Trước khi góp mặt trong dự án điện ảnh trăm tỷ Trại Giam Hạnh Phúc, Giang Ngô là gương mặt trẻ năng nổ của showbiz Việt với nhiều vai trò từ diễn viên, người mẫu ảnh, MC đến KOL.

Anh từng gây chú ý khi tham gia chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ, góp mặt trong MV Vội Vàng remake (Tạ Quang Thắng) và ghi dấu ấn qua những bộ phim ngắn, web-drama như Lời Chưa Nói, Cà Phê Trứng, Khuyết Movie.

Nhan sắc ngoài đời của người tử tù

Được biết, cơ duyên đến với diễn xuất của Trường Giang bắt nguồn từ niềm yêu thích phim ảnh từ nhỏ. Khi còn đi học, anh thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, biểu diễn tại trường lớp và dần nhận được sự động viên từ những người xung quanh để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Việc góp mặt trong Trại Giam Hạnh Phúc có thể xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình theo đuổi diễn xuất của Ngô Nguyễn Trường Giang. Khác với những công việc người mẫu ảnh hay quảng cáo vốn chú trọng nhiều đến ngoại hình, vai diễn trong một bộ phim điện ảnh đòi hỏi diễn viên phải có sự chuẩn bị về tâm lý, tạo hình và khả năng nhập vai.

Trường Giang và nam chính Tuấn Trần trong Trại Giam Hạnh Phúc

Với một vai diễn có thời lượng xuất hiện hạn chế, Trường Giang chưa có quá nhiều đất để thể hiện khả năng diễn xuất hay xây dựng một nhân vật có chiều sâu. Ở thời điểm hiện tại, Ngô Nguyễn Trường Giang vẫn là một cái tên còn khá mới với số đông công chúng. Nhưng đôi khi, một vai diễn nhỏ cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình dài hơn. Với sự chú ý mà Trại Giam Hạnh Phúc đang tạo ra, nhân vật tử tù bí ẩn của Trường Giang ít nhiều đã giúp nam diễn viên có thêm một dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh.