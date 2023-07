5 tỉnh thành thu ngân sách lớn nhất 6 tháng đầu năm

TP. HCM trở lại vị trí dẫn đầu về thu ngân sách

Tổng kết 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn TP. HCM đạt gần 228.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước (trong quý 1, TP. HCM đứng thứ hai), nhưng giảm 6,8% so với cùng kỳ. Một số nguồn thu quan trọng như thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ.

Thu nội địa đạt 150.688 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước là 14.738 tỷ đồng (giảm 4,6%); thu từ khu vực ngoài nhà nước 46.977 tỷ đồng (tăng 5,5%); thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 35.617 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ nửa đầu năm trước. Thu dầu thô 6 tháng đầu năm 2023 cũng chỉ đạt 12.938 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 64.242 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ.

Hà Nội

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng ước thực hiện là 220.121 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước (trong quý 1, Hà Nội dẫn đầu), tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Thu nội địa 207.200 tỷ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 1.700 tỷ đồng, đạt 79,9% và tăng 34,4%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11.300 tỷ đồng, đạt 41,7% và giảm 13,4%.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41.600 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán năm và tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13.700 tỷ đồng, đạt 58% và tăng 22,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 43 nghìn tỷ đồng, đạt 57,9% và tăng 7%; thuế thu nhập cá nhân 21,3 nghìn tỷ đồng, đạt 55,4% và giảm 0,6%; thu tiền sử dụng đất 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 21,2% và giảm 47,7%; thu lệ phí trước bạ 3,2 nghìn tỷ đồng, đạt 38,6% và giảm 20,6%; thu phí và lệ phí 8,7 nghìn tỷ đồng, đạt 49,6% và giảm 1,5%.

Hải Phòng

6 tháng đầu năm, Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 46.490 tỷ đồng, giảm 15,17% so với cùng kỳ, bằng 44,41% dự toán Trung ương giao.

Thu nội địa đạt 16.666,2 tỷ đồng, đạt 39,21% dự toán HĐND giao và bằng 81,63% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28.475,6 tỷ đồng, đạt 40,74% dự toán HĐND và bằng 86,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách của địa phương này ước khoảng 44.123 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán, giảm 20,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, nguồn thu từ dầu khí ước đạt khoảng 16.450 tỷ đồng, giảm 21,3%. Số thu thuế xuất, nhập khẩu ước khoảng 8.542,5 tỷ đồng, giảm 23,3%; thu ngân sách nội địa giảm 19,5%...

Bình Dương

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm ước đạt 31.550 tỷ đồng, đạt 48% dự toán TTCP giao, bằng 91% so với cùng kỳ.

Thu nội địa 23.850 tỷ đồng, đạt 53% dự toán TTCP giao, bằng 100% so với cùng kỳ. Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 7.700 tỷ đồng, đạt 38% dự toán TTCP giao, bằng 71% so với cùng kỳ.

Trong đó, kết quả ở một số lĩnh vực thu nội địa như sau: Doanh nghiệp nhà nước trung ương ước thực hiện 350 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ; Doanh nghiệp nhà nước địa phương ước thực hiện 840 tỷ đồng, bằng 66% so với cùng kỳ; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 6.934 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ; Lĩnh vực kinh tế dân doanh ước thực hiện 4.567 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ.