5 tour ngoại thành mới lạ ở TP.HCM dịp lễ 2-9

Tour đất thép Củ Chi - nông trại xanh

Củ Chi đang làm mới các sản phẩm để đón khách du lịch - Ảnh: N.BÌNH

Tour dự kiến được khai trương đúng ngày 2-9. Hành trình tour đưa du khách đến Nông Trang Xanh, tìm hiểu quy trình trồng nấm sạch, thử tài khéo léo vắt sữa bò hay ghé vườn rau hữu cơ để biết rõ hơn quy trình trồng rau theo công nghệ sinh học, không có hóa chất và thuốc trừ sâu.



Sau đó, tour đưa khách thăm “vùng đất thép” Củ Chi, nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến giành độc lập.

Tour về Củ Chi một ngày hiện nay được nhiều đơn vị lữ hành cùng khai thác với giá tour từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Tour Tân Phú - Đi là nhớ

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một bất ngờ với nhiều người dân TP.HCM - Ảnh: N.BÌNH

Tân Phú là quận mới so với nhiều quận nội thành. Để phát triển du lịch, thu hút thêm du khách thập phương, Tân Phú đã đưa một số tài nguyên du lịch như di tích địa đạo Phú Thọ Hòa, đình Tân Thới, chùa Pháp Vân với nhiều kỷ lục quốc gia, giới thiệu một số món ăn độc đáo như mì gà Xá Kén với nước chấm độc đáo Xá Kén.



Nơi đây cũng có chợ vải Phú Thọ Hòa hoạt động rất nhộn nhịp, còn có tên gọi Con đường vải vụn. Đường dài chỉ hơn 1km nhưng có hơn trăm hộ chuyên doanh vải. Ngoài ra, trung tâm thương mại sầm uất AOEN hay Bảo tàng sâm Ngọc Linh... cũng được đưa vào tour.

Tour Thành phố xanh Thủ Đức

Bảo tàng Áo dài với khung cảnh nên thơ được nhiều du khách chọn để chụp hình lưu niệm - Ảnh: N.BÌNH





Tour đang được khởi hành định kỳ vào ngày cuối tuần. Du khách sẽ ngắm nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng tiêu biểu, gắn liền với quá trình phát triển của Sài Gòn - TP.HCM như Landmark81, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm… từ sông Sài Gòn.

Đến bến Linh Đông, khách sẽ tham quan Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, viếng Đền tưởng niệm các vua Hùng lớn nhất tại Nam Bộ.

Hành trình sẽ tiếp tục tại Bảo tàng Áo dài với các hoạt động ăn trưa, nghỉ ngơi, tìm hiểu về tà áo dài Việt Nam, và chụp hình lưu niệm. Điểm dừng chân cuối cùng là chùa Bửu Long, ngôi chùa từng được tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn là một trong 10 công trình Phật giáo có thiết kế đẹp nhất thế giới.

Theo các doanh nghiệp, từ khi bắt đầu đưa vào khai thác đến nay, tour khám phá TP Thủ Đức tạo được sức hấp dẫn riêng và có lượng khách ổn định.

Tour "Quận 12 - Còn bao điều lạ"

Theo lịch trình tour, du khách sẽ được chiêm bái tu viện Khánh An, viếng Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông, tham quan Công viên Phần mềm Quang Trung, trại cá sấu Hoa Cà, nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh,…

Trong đó, nổi bật của tour là tu viện Khánh An với kiến trúc độc đáo, gắn liền với các sự kiện lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của quân và dân An Phú Đông, Công viên Phần mềm Quang Trung cũng là khu phần mềm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam với nhiều mô hình, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Trong chuyến khảo sát mới đây, nhiều doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm công nghệ cho du khách, đặc biệt khách trẻ em trải nghiệm các công nghệ mới khi đến với Công viên Phần mềm Quang Trung như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, robot, in 3D...

Tour về quận Tân Bình "Bao điều thú vị"

Trải nghiệm làm nến thơm ở Dip Soul Candle, quận Tân Bình - Ảnh: N.BÌNH





Quận Tân Bình vẫn có những nét rất riêng, vừa có sự hiện đại, vừa có một sự hoài niệm của những thập niên trước.

Du khách sẽ thăm Bảo tàng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Đông Nam Bộ - nơi lưu trữ và gìn giữ rất nhiều hiện vật, chứng thư có giá trị lịch sử quan trọng, trải nghiệm mô hình địa đạo được mô phỏng lại trong chính không gian bảo tàng.

Tour cũng là cơ hội để du khách giao lưu với cựu chiến binh, phóng viên chiến trường, nghe kể chuyện về một thời hoa lửa oai hùng.

Tiếp tục hành trình tour, du khách sẽ vãn cảnh chùa Viên Giác, nơi có lối kiến trúc và trang trí Á Đông đẹp mắt cùng ngôi tháp bằng ngói lưu ly cao nhất Việt Nam và bộ tượng Phật vẽ đặc sắc.

Khách sẽ dùng bữa chay tại nhà hàng nổi tiếng sau khi tham quan chùa Giác Lâm. Những du khách trẻ có thể kết thúc một ngày bằng trải nghiệm tự tay tạo ra những ly nến thơm dành tặng cho bản thân hoặc người thân yêu của mình.

Tour hiện được khai thác với giá gần 800.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, còn một số tour về các quận cũng là dịp cho người dân TP khám phá nơi mình sinh sống như tour quận 11 "Có một Chợ Lớn rất khác" với hành trình tour khám phá chợ Thiếc, tham quan xưởng chế tác kim hoàn thủ công truyền thống của người Hoa ở Chợ Lớn, tìm hiểu về nghề múa lân - sư - rồng, trải nghiệm làm sủi cảo, tham quan xóm lồng đèn Phú Bình...