5 trường hợp được thanh toán khám chữa bệnh dù chưa có thẻ bảo hiểm y tế

12-09-2025 - 14:50 PM | Xã hội

Theo BHXH Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong một số trường hợp đặc biệt, dù chưa có hoặc chưa xuất trình được thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh vẫn có thể được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của thẻ.

5 trường hợp được thanh toán khám chữa bệnh dù chưa có thẻ bảo hiểm y tế- Ảnh 1.

Infographic: Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam


Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

