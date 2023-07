5 tư duy đơn giản mà hiệu quả giúp kiếm bộn tiền của người Do Thái

Dân tộc Do Thái chiếm số ít nhưng trung bình cứ 50 người giàu nhất thế giới thì có tới 25% là người Do Thái. Họ nắm trong tay 1/3 của cải trên toàn cầu và sở hữu trí tuệ thông minh cùng tư duy kiếm tiền cực kỳ lợi hại.

Người Do Thái được nhận nền giáo dục Talmud (bao gồm các bài luận về nhiều chủ để như pháp luật, đạo đức, triết học, phong tục, lịch sử, thần học, truyền thuyết,…) ngay từ nhỏ nên họ là những người có tầm hiểu biết rất rộng.

Họ có tri thức uyên bác trong nhiều lĩnh vực và có tư duy kiếm tiền đơn giản nhưng hiệu quả cao. Dưới đây là một số tư duy lợi hại mà họ từng áp dụng.

Các tỷ phú, doanh nhân người Do Thái cực kỳ quan tâm đến các thông tin thương mại.

Tư duy 1: Thông tin là nhân tố quan trọng nhất trong kinh doanh

Trước thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, thông tin trở thành yếu tố quan trọng của các doanh nghiệp, quyết định nhiều mặt. Nắm được những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ giúp doanh nghiệp đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, ngay từ hơn 100 năm trước, người Do Thái đã hiểu ra được tầm quan trọng của thông tin. Họ luôn tin rằng trong kinh doanh, thông tin còn quan trọng hơn cả tài chính dồi dào. Bởi nếu công ty có nguồn tài chính dư dả, dễ dàng quay vòng vốn nhưng trong khâu nắm bắt thông tin chậm chạp thì cũng không thể phát triển, sớm muộn cũng phá sản.

Có một câu nói nổi tiếng được ghi lại trong cuốn sách "Talmud" của người Do Thái là: "Cho dù là gió thì cũng cần dùng mũi ngửi hay thực hiện nhiều biện pháp khác để tìm nguồn gốc của nó sớm nhất".

Các tỷ phú, doanh nhân người Do Thái cực kỳ quan tâm đến các thông tin thương mại. Đây là cơ hội giúp họ nắm bắt xu hướng thị trường và đưa ra những phương án chính xác nhất cho doanh nghiệp. Và chính bởi luôn cập nhật thông tin sớm mà họ đã thành công sau khi vượt qua bao khó khăn, trở thành những người có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Philippe Yamer là giám đốc của Công ty Chế biến thịt Yamer, ông thường có thói quen đọc báo, theo dõi tin tức mỗi ngày. Điều này đã giúp ông biết được tin tức về bệnh dịch hạch ở Mexico.

Và để xác nhận đây có phải thông tin chính xác hay không, ông đã cử người đến Mexico tìm hiểu thực tế, biết được bệnh dịch hạch quy mô lớn đang diễn ra. Philippe Yamer cho rằng dịch bệnh sẽ gây ảnh hưởng thị trường kinh doanh, làm ảnh hưởng cả 2 vùng California và Texas.

Mà 2 địa điểm này chính là những địa phương cung cấp thịt quan trọng của Bắc Mỹ. Vậy nên một khi dịch bệnh bùng phát, nguồn cung cấp thịt bị đứt đoạn, ảnh hưởng tới thị trường và đẩy giá thịt lên cao.

Chính vì thế, ông quyết định sẽ tích trữ dần thực phẩm và bán số thịt ra ngoài với giá cao, thu về khoản lãi hơn 9 triệu USD (khoảng 212 tỷ đồng) trong 3 tháng.

Mặc dù việc kinh doanh này sau đó cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về đạo đức con người khi tích trữ lương thực. Tuy nhiên, nó cũng trở thành một bài học lớn trong kinh doanh của người Do Thái, thể hiện tầm quan trọng của thông tin trong kinh doanh.

Trong xã hội Do Thái từ xưa, mọi người tự do kiếm tiền mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Tiêu chí 2: Đừng tham lam, cần có kế hoạch dài hạn để kiếm nhiều tiền

Trên đời này, không có bữa ăn nào miễn phí và cũng không có cơ hội tốt kiếm tiền nào là dễ dàng. Cái sai của nhiều người là quá tham lam. Họ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không xem xét lâu dài, dễ sa đọa, thất bại.

Vì vậy hãy tỉnh táo trong kinh doanh, lập kế hoạch dài hạn và tính toán mọi rủi ro để có cách ứng phó tốt nhất cho các trường hợp sẽ xảy ra. Kinh doanh không phải hành trình dễ dàng, sẽ không có chuyện bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Vậy nên, đừng nghĩ đi đường tắt để thành công, hãy là người khôn ngoan tạo nhiều cơ hội để phát triển, tránh xa cạm bẫy và hiểm nguy.

Tiêu chí 3: Không phân biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội

Vào thời cổ đại, nông nghiệp được coi trọng và thương mại bị đàn áp. Vì vậy mà thương nhân thường bị coi thường dù họ có rất nhiều tiền. Tuy nhiên, xã hội bây giờ khác rất nhiều, thương nhân kiếm được nhiều tiền, họ được xã hội tôn trọng.

Cách nhìn của người Do Thái từ xưa đến nay về vấn đề nghề nghiệp và địa vị xã hội rất khác biệt. Họ thẳng thắn cho rằng nghề nghiệp không phân biệt cao thấp, chỉ cần bạn sống tốt, không làm những việc phạm pháp, vi phạm đạo đức con người.

Do đó, trong xã hội Do Thái từ xưa, mọi người tự do kiếm tiền mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Và chính với lỗi tư duy này đã giúp người Do Thái thành công và trở nên giàu có nhanh chóng.

Tiêu chí 4: Kiếm tiền nhờ cơ hội, thành công nhờ danh tiếng

Con người dù có nhiều tiền đến mấy mà danh tiếng không tốt, làm nhiều việc trái luân thường đạo lý cũng không được gọi là thành công.

Bởi kiếm tiền phụ thuộc vào cơ hội, chỉ cần bạn nắm được, bạn sẽ trở nên dư dả. Nhưng để đánh giá người đó có thành công hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào danh tiếng.

Người Do Thái quan niệm “trung thực là vàng”.

Người Do Thái quan niệm trung thực và liêm chính là 2 đức tính quan trọng của con người. Nếu một người vì chút lợi nhuận trước mắt mà bán rẻ lương tâm, bị mọi người coi thường thì đó là thất bại chứ không phải thành công.

Họ quan niệm “trung thực là vàng”. Có trung thực chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy đối tác, trung thực sẽ giúp giữ chân khách hàng từ đó mở rộng kinh doanh và thu về lợi nhuận.

Tiêu chí 5: Kiếm tiền đúng đắn và đừng thu lợi bất chính

Thu lợi bất chính không giúp bạn thành công mà đẩy bạn đến bờ vực của thất bại. Hãy nhớ rằng tiền có ở khắp mọi nơi, kiếm tiền thực dễ dàng chỉ cần bạn biết vận dụng đầu óc, cố gắng và nỗ lực đến cùng.

Có hàng ngàn, hàng vạn cách kiếm tiền khác nhau và bạn hãy chọn cho mình một phương pháp hữu hiệu nhất, tập trung vào một lĩnh vực, đặt ra mục tiêu để nỗ lực.